www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.6 р. 100 JPY: 58 р.
EUR: 74.42 р. 10 CNY: 94.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

ДВЖД исполнила обязательства перед коллективом почти на 2 млрд рублей

30 Июля 2012, 15:25 | Дальний Восток

ХАБАРОВСК, 26 июля, ZRPRESS. Дальневосточная железная дорога на исполнение обязательств коллективного договора в первом полугодии 2012 года направила около двух миллиардов рублей.

В Хабаровске состоялось заседание по итогам выполнения коллективного договора между компанией «Российские железные дороги» и дальневосточными железнодорожниками.

Участие в мероприятии приняли вице-президент ОАО «РЖД» Алексей Воротилкин, заместитель председателя первичной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) Алексей Налетов, начальник Дальневосточной железной дороги Михаил Заиченко, председатель дорожной профсоюзной организации Виталий Бабий, руководители филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» в границах дороги, представители трудовых коллективов.

В первом полугодии индивидуальный социальный пакет дальневосточного железнодорожника составил более 14 тыс. рублей, корпоративный – более 19 тыс. рублей. Объем социальных льгот неработающего пенсионера оценивается в 4 тыс. рублей. В рамках реализации жилищной программы был выдан 61 субсидируемый ипотечный кредит на сумму более 127 млн. рублей, жилищный фонд компании пополнен 21 жилым помещением.

В границах дороги продолжается внедрение компенсируемого социального пакета (КСП), формируемого по принципу «кафетерия». Пакет позволяет работникам выбрать из перечня гарантий необходимые ему социальные услуги и получить компенсацию своих затрат в пределах определенного лимита.

В соответствии с обязательствами коллективного договора в первом полугодии 2012 года санаторно-курортное лечение и отдых получили 1174 работников, членов их семей и неработающих пенсионеров.

Участники заседания отметили, что в целом условия коллективного договора ОАО «РЖД» на Дальневосточной железной дороге во втором полугодии 2012 года были выполнены, сообщили «ЗР» в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД – филиала ОАО «РЖД».

«Золотой Рог».

Автор: Служба корпоративных коммуникаций ДВЖД – филиала ОАО «РЖД»
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru