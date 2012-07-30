ДВЖД исполнила обязательства перед коллективом почти на 2 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 26 июля, ZRPRESS. Дальневосточная железная дорога на исполнение обязательств коллективного договора в первом полугодии 2012 года направила около двух миллиардов рублей.

В Хабаровске состоялось заседание по итогам выполнения коллективного договора между компанией «Российские железные дороги» и дальневосточными железнодорожниками.

Участие в мероприятии приняли вице-президент ОАО «РЖД» Алексей Воротилкин, заместитель председателя первичной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) Алексей Налетов, начальник Дальневосточной железной дороги Михаил Заиченко, председатель дорожной профсоюзной организации Виталий Бабий, руководители филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» в границах дороги, представители трудовых коллективов.

В первом полугодии индивидуальный социальный пакет дальневосточного железнодорожника составил более 14 тыс. рублей, корпоративный – более 19 тыс. рублей. Объем социальных льгот неработающего пенсионера оценивается в 4 тыс. рублей. В рамках реализации жилищной программы был выдан 61 субсидируемый ипотечный кредит на сумму более 127 млн. рублей, жилищный фонд компании пополнен 21 жилым помещением.

В границах дороги продолжается внедрение компенсируемого социального пакета (КСП), формируемого по принципу «кафетерия». Пакет позволяет работникам выбрать из перечня гарантий необходимые ему социальные услуги и получить компенсацию своих затрат в пределах определенного лимита.

В соответствии с обязательствами коллективного договора в первом полугодии 2012 года санаторно-курортное лечение и отдых получили 1174 работников, членов их семей и неработающих пенсионеров.

Участники заседания отметили, что в целом условия коллективного договора ОАО «РЖД» на Дальневосточной железной дороге во втором полугодии 2012 года были выполнены, сообщили «ЗР» в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД – филиала ОАО «РЖД».

«Золотой Рог».