Приморцы открывают бизнес, пользуясь поддержкой из бюджета

81 житель Приморья в этом году открыл собственное дело. На поддержку бывших безработных, а ныне начинающих бизнесменов из краевого бюджета направили более 3,3 млн руб., сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, финансовую помощь можно использовать при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также на подготовку учредительных документов и другие организационные мероприятия.

Содействие самозанятости - это консультирование по всем вопросам становления бизнеса, тестирование соискателей, помощь в разработке бизнес-планов, возможность использовать средства оргтехники.

При необходимости организуется профессиональная подготовка по общим и специальным знаниям по видам деятельности.

«Открытием собственного дела интересуются все больше приморцев. С начала года за консультациями в центры занятости обратилось почти 350 человек. 148 безработных получили возможность бесплатно обучиться основам предпринимательства. Около 80 уже имеют документ о соответствующем образовании», - рассказала директор департамента Лилия ЛАВРЕНТЬЕВА.

Как отметил вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ, в Приморском крае есть возможность получить бизнес-образование.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.