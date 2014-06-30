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"Ростелеком" и МТС подключат к "оптике" крайний северо-восточный населенный пункт Амурской области

30 Июня 2014, 14:41 | Дальний Восток
«Ростелеком» и МТС приступили к реализации совместного проекта по подключению к оптическим линиям связи северо-востока Приамурья. Волоконно-оптическая линия связи свяжет Благовещенск и поселок Экимчан - последний районный центр, не подключенный к оптическим технологиям в Амурской области. Объем совокупных инвестиций в проект составит более 130 млн. рублей. Завершение строительства планируется в первом квартале 2015 года.
 
«Инвестиционная привлекательность региона во многом зависит от уровня развития телекоммуникационном инфраструктуры. Сегодня доступность услуг связи влияет на социально-экономическое развитие региона в таких сферах, как образование, медицина, предпринимательская деятельность и другие. Данный проект позволит обеспечить жителей северо-восточной части Амурской области в том числе и качественным доступом к государственным услугам в электронном виде», - говорит заместитель председателя Правительства Амурской области Марина Дедюшко.
 
В настоящее время доступ к телекоммуникационным услугам в Экимчане предоставляется по спутниковому каналу, пропускная способность которого составляет 2,6 Мбит/сек. Новая оптическая линия позволит увеличить пропускную способность сети до 10 Гбит/сек. Общая протяженность ВОЛС в рамках проекта составит 245 км. В рамках проекта МТС обеспечивает строительство ВОЛС на участке Февральск-Стойба, а Ростелеком — Стойба-Экимчан. После окончания строительства линии связи, оптические каналы по направлению «Февральск – Стойба – Экимчан» будут использоваться операторами на паритетных началах, сообщили ZRPRESS.Ru в департаменте внешних коммуникаций МРФ «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».
 
«Проект совместного строительства ВОЛС на северо-востоке Амурской области - очередной яркий пример своевременной и актуальной формы инфраструктурного партнерства. Такое сотрудничество, отвечает задачам МТС по максимально эффективному инвестированию в развитие сетей в дальневосточных регионах страны и выгодно для всех участников процесса. При этом операторы связи получают возможность более эффективно управлять инвестициями и скоростью строительства сети, а также повышать качество предоставляемых сервисов своим абонентам», - отметил директор филиала МТС в Амурской области Максим Дудкин.
 
Данная линия обеспечит возможность подключения к сети сотовой и фиксированной связи близлежащие населенные пункты Токур и Коболдо, а в дальнейшем появится возможность строительства в селах Златоустов и Албын. От Стойбы ВОЛС пройдет по опорам высоковольтных линий электропередач, так как сложный рельеф местности не позволяет проложить кабель по подземным коммуникациям.
 
«Строительство волоконно - оптических линий связи является одной из приоритетных задач компании. Сегодня услугами связи по «оптике» пользуются жители 121 населенного пункта Приамурья. В 2014 году мы ведем строительство ВОЛС еще в семи населенных пунктах области. Помимо строительства новых оптоволоконных линий, компания продолжит развивать существующую сеть», - говорит директор Амурского филиала ОАО «Ростелеком» Алексей Балаценко.
 
Проект направлен на создание единого информационного пространства в регионе и обеспечивает бесперебойный доступ к современным технологиям, открывает новые возможности, как для населения, так и для бизнеса. Появится возможность предоставления безлимитных тарифных планов на Интернет, подключения Интерактивного телевидения с возможностью просмотра до 200 каналов. Для организаций и предприятий района компания «Ростелеком» начнет предоставлять услуги частной виртуальной сети VPN на высоких скоростях.
 
Также с появлением ВОЛС в регионе жители Экимчана получат доступ к высокоскоростному  мобильному интернету МТС. Параллельно со строительством линий связи МТС ведет установку базовых станций, поддерживающих технологию Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+), которая обеспечивает скорость мобильного интернета до 42 Мбит/с. В результате абоненты МТС смогут комфортно просматривать потоковое HD-видео, быстро загружать «тяжелые» мультимедийные файлы.
 
Наряду с внедрением новых услуг и сервисов, появляются дополнительные возможности реализации социально-значимых программ: доступ к порталу госуслуг (www.gosuslugi.ru), предоставление сервисов на базе облачной платформы «О7».
 
Экимчан - посёлок городского типа в Селемджинском районе Амурской области. Административный центр района. Расположен на крайнем северо-востоке области в 655 км  от города Благовещенска – столицы области.
 

Досье ZRPRESS: Приморский филиал  ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 
 
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Теги: связь  Ростелеком  ВОЛС  мтс 



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