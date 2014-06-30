Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
"Ростелеком" и МТС подключат к "оптике" крайний северо-восточный населенный пункт Амурской области
30 Июня 2014, 14:41 | Дальний Восток
«Ростелеком» и МТС приступили к реализации совместного проекта по подключению к оптическим линиям связи северо-востока Приамурья. Волоконно-оптическая линия связи свяжет Благовещенск и поселок Экимчан - последний районный центр, не подключенный к оптическим технологиям в Амурской области. Объем совокупных инвестиций в проект составит более 130 млн. рублей. Завершение строительства планируется в первом квартале 2015 года.
«Инвестиционная привлекательность региона во многом зависит от уровня развития телекоммуникационном инфраструктуры. Сегодня доступность услуг связи влияет на социально-экономическое развитие региона в таких сферах, как образование, медицина, предпринимательская деятельность и другие. Данный проект позволит обеспечить жителей северо-восточной части Амурской области в том числе и качественным доступом к государственным услугам в электронном виде», - говорит заместитель председателя Правительства Амурской области Марина Дедюшко.
В настоящее время доступ к телекоммуникационным услугам в Экимчане предоставляется по спутниковому каналу, пропускная способность которого составляет 2,6 Мбит/сек. Новая оптическая линия позволит увеличить пропускную способность сети до 10 Гбит/сек. Общая протяженность ВОЛС в рамках проекта составит 245 км. В рамках проекта МТС обеспечивает строительство ВОЛС на участке Февральск-Стойба, а Ростелеком — Стойба-Экимчан. После окончания строительства линии связи, оптические каналы по направлению «Февральск – Стойба – Экимчан» будут использоваться операторами на паритетных началах, сообщили ZRPRESS.Ru в департаменте внешних коммуникаций МРФ «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».
«Проект совместного строительства ВОЛС на северо-востоке Амурской области - очередной яркий пример своевременной и актуальной формы инфраструктурного партнерства. Такое сотрудничество, отвечает задачам МТС по максимально эффективному инвестированию в развитие сетей в дальневосточных регионах страны и выгодно для всех участников процесса. При этом операторы связи получают возможность более эффективно управлять инвестициями и скоростью строительства сети, а также повышать качество предоставляемых сервисов своим абонентам», - отметил директор филиала МТС в Амурской области Максим Дудкин.
Данная линия обеспечит возможность подключения к сети сотовой и фиксированной связи близлежащие населенные пункты Токур и Коболдо, а в дальнейшем появится возможность строительства в селах Златоустов и Албын. От Стойбы ВОЛС пройдет по опорам высоковольтных линий электропередач, так как сложный рельеф местности не позволяет проложить кабель по подземным коммуникациям.
«Строительство волоконно - оптических линий связи является одной из приоритетных задач компании. Сегодня услугами связи по «оптике» пользуются жители 121 населенного пункта Приамурья. В 2014 году мы ведем строительство ВОЛС еще в семи населенных пунктах области. Помимо строительства новых оптоволоконных линий, компания продолжит развивать существующую сеть», - говорит директор Амурского филиала ОАО «Ростелеком» Алексей Балаценко.
Проект направлен на создание единого информационного пространства в регионе и обеспечивает бесперебойный доступ к современным технологиям, открывает новые возможности, как для населения, так и для бизнеса. Появится возможность предоставления безлимитных тарифных планов на Интернет, подключения Интерактивного телевидения с возможностью просмотра до 200 каналов. Для организаций и предприятий района компания «Ростелеком» начнет предоставлять услуги частной виртуальной сети VPN на высоких скоростях.
Также с появлением ВОЛС в регионе жители Экимчана получат доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС. Параллельно со строительством линий связи МТС ведет установку базовых станций, поддерживающих технологию Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+), которая обеспечивает скорость мобильного интернета до 42 Мбит/с. В результате абоненты МТС смогут комфортно просматривать потоковое HD-видео, быстро загружать «тяжелые» мультимедийные файлы.
Наряду с внедрением новых услуг и сервисов, появляются дополнительные возможности реализации социально-значимых программ: доступ к порталу госуслуг (www.gosuslugi.ru), предоставление сервисов на базе облачной платформы «О7».
Экимчан - посёлок городского типа в Селемджинском районе Амурской области. Административный центр района. Расположен на крайнем северо-востоке области в 655 км от города Благовещенска – столицы области.
Досье ZRPRESS: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
Автор:
Теги: связь Ростелеком ВОЛС мтс
Новости тематики
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Tele2 запустила сети 4G на Камчатке и Колыме
- Эксперты Softline: Компьютерное зрение могло бы минимизировать ущерб от лесных пожаров в ДФО
- Tele2 предлагает жителям Приморья безлимитный интернет в сети 4G
- Путин пообещал Дальнему Востоку качественный интернет
- Tele2 строит сеть 4G в Приморье
- "Ростелеком" устраняет цифровое неравенство на Дальнем Востоке
- Абоненты СТ "Алмазавтоматика" переводятся на обслуживание в ПАО "Ростелеком"
- На ВЭФ-2017 обрисовали контуры "цифрового" будущего Дальнего Востока
- Александр Логинов: "Ростелеком" – цифровой каркас России
Новости раздела
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Во Владивосток хлынули тысячи японских туристов с круизного лайнера MSC Splendida
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Банковский исход
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- "Это настоящая золотая жила"
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- В Комсомольске-на-Амуре открылся Научно-образовательный центр робототехники
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
Loading...