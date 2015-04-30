В Якутске в Центральном парке культуры и отдыха установили бесплатный WI-FI

30 апреля в Якутске в Центральном парке культуры и отдыха (ПКиО) была установлена бесплатная зона Wi-Fi от компании «Ростелеком» и портала «Спутник». Публичная точка доступа в интернет была подарена городу за победу в акции «Сердце города», сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе "Ростелекома".

В торжественном открытии точки Wi-Fi приняли участие заместитель Главы г. Якутска Александр Канин, директор парка культуры и отдыха г. Якутска Вероника Бандерова и директор филиала Сахателеком ОАО «Ростелеком» Алексей Семенов. Почетными гостями стали ведущие СМИ, блогеры и жители города.

«Сотни жителей города Якутска собрались вместе 19 июля 2014 года на площади Дружбы народов, чтобы образовать огромное сердце. Всего «Сердце Якутска» собрало 879 горожан. Тем самым Якутск набрал самое большое количество участников в России. И то, что сегодня город получает за эту победу открытую точку Wi-Fi в нашем Парке культуры и отдыха – это отличная новость для всех нас, для горожан, для гостей, для молодежи. Я думаю, что бесплатная интернет-зона станет популярным местом отдыха и будет способствовать развитию нашего парка. Это приятный подарок, заслуженный всеми, кто поддержал в прошлом году акцию «Сердце города»», - сказал в приветственном слове заместитель Главы г. Якутска Александр Канин.

Директор филиала Сахателеком ОАО «Ростелеком» Алексей Семенов поздравил всех горожан с этим событием: «Современному человеку важно быть мобильным и всегда быть на связи. Мы рады организовать зону Wi-Fi в одном из самых посещаемых и популярных мест отдыха гостей и жителей Якутска. Уверен, что наличие беспроводного доступа в интернет сделает отдых горожан более приятным и комфортным».

Летом 2014 года команда блогеров во главе с путешественником Сергеем Долей и в компании портала «Спутник» проехали через всю страну - от Астрахани до Владивостока, написав на карте слово «Россия» трекером спутниковой навигации. В большинстве городов на пути следования «Экспедиции Россия» была организована акция «Сердце города», в рамках которой жители, взявшись за руки, образовывали «сердце» своего города.

Городом с самым большим и горячим сердцем стал Якутск, где в акции приняло участие рекордное количество жителей – 879 человек. Благодаря им в городском Парке культуры и отдыха Якутска появился бесплатный интернет. Еще одна публичная точка Wi-Fi в скором времени заработает на площади Ленина в Мирном – их «сердце города» стало самым популярным на сайте экспедиции «Россия».

Гостей мероприятия также ожидал приятный сюрприз – установка первой на Дальнем Востоке «Скамейки блогеров». Для всех посетителей была организована праздничная концертная программа и различные конкурсы с памятными подарками.

Все города, принявшие участие в акции «Сердце города» - фотографии «сердец» и ссылки на самые интересные публикации размещены на картах портала «Спутник». По адресу exprussia.sputnik.ru команда портала собрала информацию о проекте и его участниках.

«Спутник» - социально ориентированная интернет-платформа, которая помогает эффективно и просто решать повседневные задачи пользователей. На базе поисковых технологий «Спутник» создаёт линейку интернет-сервисов, которые повышают доступность официальной информации, государственных служб и услуг, предоставляемых в цифровой форме.

Досье "Золотого Рога": Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Республики Саха (Якутия). Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал Сахателеком.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.