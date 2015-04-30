Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Якутске в Центральном парке культуры и отдыха установили бесплатный WI-FI
30 апреля в Якутске в Центральном парке культуры и отдыха (ПКиО) была установлена бесплатная зона Wi-Fi от компании «Ростелеком» и портала «Спутник». Публичная точка доступа в интернет была подарена городу за победу в акции «Сердце города», сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе "Ростелекома".
В торжественном открытии точки Wi-Fi приняли участие заместитель Главы г. Якутска Александр Канин, директор парка культуры и отдыха г. Якутска Вероника Бандерова и директор филиала Сахателеком ОАО «Ростелеком» Алексей Семенов. Почетными гостями стали ведущие СМИ, блогеры и жители города.
«Сотни жителей города Якутска собрались вместе 19 июля 2014 года на площади Дружбы народов, чтобы образовать огромное сердце. Всего «Сердце Якутска» собрало 879 горожан. Тем самым Якутск набрал самое большое количество участников в России. И то, что сегодня город получает за эту победу открытую точку Wi-Fi в нашем Парке культуры и отдыха – это отличная новость для всех нас, для горожан, для гостей, для молодежи. Я думаю, что бесплатная интернет-зона станет популярным местом отдыха и будет способствовать развитию нашего парка. Это приятный подарок, заслуженный всеми, кто поддержал в прошлом году акцию «Сердце города»», - сказал в приветственном слове заместитель Главы г. Якутска Александр Канин.
Директор филиала Сахателеком ОАО «Ростелеком» Алексей Семенов поздравил всех горожан с этим событием: «Современному человеку важно быть мобильным и всегда быть на связи. Мы рады организовать зону Wi-Fi в одном из самых посещаемых и популярных мест отдыха гостей и жителей Якутска. Уверен, что наличие беспроводного доступа в интернет сделает отдых горожан более приятным и комфортным».
Летом 2014 года команда блогеров во главе с путешественником Сергеем Долей и в компании портала «Спутник» проехали через всю страну - от Астрахани до Владивостока, написав на карте слово «Россия» трекером спутниковой навигации. В большинстве городов на пути следования «Экспедиции Россия» была организована акция «Сердце города», в рамках которой жители, взявшись за руки, образовывали «сердце» своего города.
Городом с самым большим и горячим сердцем стал Якутск, где в акции приняло участие рекордное количество жителей – 879 человек. Благодаря им в городском Парке культуры и отдыха Якутска появился бесплатный интернет. Еще одна публичная точка Wi-Fi в скором времени заработает на площади Ленина в Мирном – их «сердце города» стало самым популярным на сайте экспедиции «Россия».
Гостей мероприятия также ожидал приятный сюрприз – установка первой на Дальнем Востоке «Скамейки блогеров». Для всех посетителей была организована праздничная концертная программа и различные конкурсы с памятными подарками.
Все города, принявшие участие в акции «Сердце города» - фотографии «сердец» и ссылки на самые интересные публикации размещены на картах портала «Спутник». По адресу exprussia.sputnik.ru команда портала собрала информацию о проекте и его участниках.
«Спутник» - социально ориентированная интернет-платформа, которая помогает эффективно и просто решать повседневные задачи пользователей. На базе поисковых технологий «Спутник» создаёт линейку интернет-сервисов, которые повышают доступность официальной информации, государственных служб и услуг, предоставляемых в цифровой форме.
Досье "Золотого Рога": Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Республики Саха (Якутия). Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал Сахателеком.
Новости тематики
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Tele2 запустила сети 4G на Камчатке и Колыме
- Эксперты Softline: Компьютерное зрение могло бы минимизировать ущерб от лесных пожаров в ДФО
- Tele2 предлагает жителям Приморья безлимитный интернет в сети 4G
- Путин пообещал Дальнему Востоку качественный интернет
- Tele2 строит сеть 4G в Приморье
- "Ростелеком" устраняет цифровое неравенство на Дальнем Востоке
- Абоненты СТ "Алмазавтоматика" переводятся на обслуживание в ПАО "Ростелеком"
- На ВЭФ-2017 обрисовали контуры "цифрового" будущего Дальнего Востока
- Александр Логинов: "Ростелеком" – цифровой каркас России
Новости раздела
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Банковский исход
- На Сахалин прилетели 394 "бурёнки" из Дании
- На Камчатке готовятся к строительству ледового дворца
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- В августе россиянам мало не покажется
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары