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Правительство Чукотки утвердило регламент поддержки окружных инвестпроектов

30 Марта 2015, 15:19 | Дальний Восток

Правительство Чукотского автономного округа утвердило регламент сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории региона, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе аппарата губернатора и правительства ЧАО . Как сообщила заместитель начальника Управления экономики Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО Лариса Гончарова, в целях установления единого порядка взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления региона и субъектов инвестиционной деятельности, поддержка будет осуществляться по принципу «одного окна».

– Для получения поддержки организациям, желающим начать реализацию бизнес-планов на Чукотке, необходимо обратиться в Департамент, который является уполномоченным органом по сопровождению проектов. В частности, инвесторам будет оказано содействие в получении необходимых согласований и разрешений в органах исполнительной власти, местного самоуправления региона, также возможно содействие в участии инвестора в международных, общероссийских и региональных выставках, «бизнес-миссиях» и экономических форумах, – рассказала Лариса Гончарова.

Кроме того, правительство Чукотки может оказать поддержку в создании инфраструктуры для реализации бизнес-плана и при включении проекта в окружные и федеральные государственные программы. Весь перечень мероприятий по сопровождению инвестиционных проектов включён в постановление правительства Чукотского АО от 23 марта 2015 года № 184, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства ЧАО.

Как отметил губернатор Чукотского АО Роман Копин, на сегодняшний день на территории региона действует целый комплекс мероприятий, максимально упрощающих реализацию крупных инвестиционных проектов.

– Помимо государственного сопровождения инвестиционных проектов, на Чукотке действуют административные нормы, позволяющие значительно снизить налоговые ставки на прибыль. В том числе в первые пять лет реализации региональных проектов возможно полное освобождение организаций от налога. Кроме того, в настоящее время разрабатывается закон, который значительно расширит перечень компаний, которые смогут рассчитывать на сниженные ставки по налогу на прибыль, – обратил внимание Роман Копин.

Добавим, что согласно требованиям Налогового кодекса РФ организация может быть признана участником регионального инвестиционного проекта, если она зарегистрирована и осуществляет деятельность на территории Чукотского АО. Кроме того, предприятие должно производить товары по следующим видам деятельности: «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», «Рыболовство, рыбоводство», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Объём капитальных вложений в проект должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: инвестиции  бизнес  Чукотка 



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