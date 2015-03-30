Инвестиционная группа "МИГ" предложила создать в Якутии современный свинокомплекс

27 марта состоялась рабочая встреча председателя правительства Якутии Галины Данчиковой с председателем совета директоров ООО УК «Мерси Инвест Групп» Станиславом Еромоленко и генеральным директором ООО Управляющая компания «Мерси Инвест Групп» Олегом Зубахиным, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу администрации республики.



ООО УК «Мерси Инвест Групп» - это группа компаний, которая осуществляет свою деятельность в сфере животноводства на Дальнем Востоке России. Компания занималась строительством крупных свиноводческих комплексов в Амурской и Сахалинской областях. Также ООО УК «МИГ» известен на Дальнем Востоке как крупный производитель кормовой культуры.



В ходе встречи был обсужден ряд направлений, которые в перспективе могут стать совместными проектами, реализуемыми на территории Якутии. Инвестиционная группа «МИГ» предлагает создать в республике современный свинокомплекс, который включает в себя производство собственных кормов, выращивание свиней, переработку и сбыт свинины, а также наладить круглогодичное тепличное производство.



Галина Данчикова отметила перспективность предлагаемых компанией проектов и поручила министерству сельского хозяйства и продовольственной политики республики совместно с ГБУ «Агентство инвестиционного развития РС (Я)» изучить предложение ООО УК «Мерси Инвест Групп».



Во встрече приняли участие постоянный представитель РС (Я) по Дальневосточному региону Георгий Никонов, министр сельского хозяйства и продовольственной политики республики Александр Еремеев, генеральный директор ГБУ «Агентство инвестиционного развития РС (Я)» Алексей Загоренко, генеральный директор ГУП «ФАПК Туймаада» Александр Васильев, генеральный директор ОАО «Сахазернопродукт» Илья Иванов, заместитель руководителя Департамента агропромышленного комплекса и охраны природы Иван Алексеев.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.





