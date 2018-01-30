Обманчивые метры

В погоне за дешевизной есть риск стать владельцем недорогого жилья, которое после переезда по расходам станет «золотым»

Сегодня жителям Владивостока предлагают покупать жилье в новых домах в Артеме, Надеждинском районе, Уссурийске, расписывая выгоды покупки жилья за пределами краевого центра. Вообще идея жить в пригороде или за городом, а работать во Владивостоке продвигается местными застройщиками, начиная с середины 90-х. Однако ее привлекательность остается на невысоком уровне по ряду причин. Для жилья самое главное – это место, место и еще раз место. Этот фактор очень важно учитывать застройщикам и непосредственно в городе, поскольку реальная ценность для жизни в разных его точках очень сильно отличается.

Как-то, интересуясь у одного из знакомых, как ему живется в районе поселка Трудового – в «Радово», довелось услышать в ответ, что живется совсем не так радостно, как это мечталось, когда поселок строился. Сегодня жильца здесь и расходы на содержание давят, и оторванность от города и его культурной жизни, и уйма времени, которая тратится на поездки, и дорожающее топливо.

Пробки сжирают бензин и время

Если работаешь в городе, то помимо преодоления городских пробок надо преодолевать еще и пригородные пробки. А достаточно вспомнить, что, когда в преддверии саммита АТЭС 2012 года в пригородной зоне и за городом реконструировались участки федеральной трассы «Уссури», то бывало, что автомобилисты преодолевали их в течении 5-6 часов. Появление альтернативной дороги Аэропорт – Де-Фриз – Седанка – Патрокл – о. Русский улучшило владивостокцам транспортную доступность пригородной зоны и соседних муниципальных образований, но не настолько, чтобы полностью исключить пробки. То есть, проживая за пределами ф. «Зари», человек постоянно рискует опаздывать на работу или по делам в город. Ну, и расходы.

Например, можно жить в новом жилом районе «Надеждинское полесье», а работать в центре Владивостока. Расстояние всего около 40 километров. На дорогу туда и обратно на своем автомобиле каждый рабочий день, если не стоять в пробках, будет уходить около 1 часа 20 минут. Несложный расчет показывает, что за месяц при пятидневной рабочей неделе на бензин для обычного седана будет тратиться около 9-10 тысяч рублей, еще 2-3 тысячи раз в полтора-два месяца потребуется на замену масла. Плюс более ускоренная амортизация автомобиля по сравнению с работой в пределах города, если работа находится всего в 5-10 километрах от дома. В итоге, по сути, набирается сумма, на которую без проблем можно выращивать еще одного ребенка, если получится.

Понятно, что каждый день добираться на работу, где зарплата всего 20-25 тыс. рублей в месяц, не имеет никакого смысла. Машина съест и даже на коммунальные платежи не останется.

Безусловно, при покупке жилья в Надеждинском или в Артеме, человек может здорово сэкономить, чем приобретая квартиру в престижном районе Владивостока. Если не в два раза дешевле, то на 50-80%. Но, чтобы подкрепить эту экономию, надо обязательно разрывать связь с приморской столицей и трудоустраиваться по месту жительства – в Надеждинском или Артеме.

Сегодня ни класс дорог, ни устоявшийся менталитет, ни семейная экономика со скромным бюджетом не позволяют приморцам уподобиться преуспевающим американцам или европейцам, которые ради престижной работы ежедневно готовы покрывать на автомобилях сотни километров.

Туман над «солнечной долиной»

Пожалуй, именно серьезная оторванность будущего прекрасного жилого района Владивостока «Солнечная долина» от рабочих мест потенциальных покупателей жилья на сегодня на неопределенное время похоронила этот интересный проект комплексной застройки Владивостока. Начавшееся строительство нескольких многоэтажек застыло на уровне котлованов и первых этажей.

При предложении всего по 35-40 тысяч рублей за 1 кв. метр жилья, компания ООО ИСК «Строинвест» не смогла привлечь достаточного количества дольщиков и потенциальных покупателей, чтобы пытаться начать активное строительство этого района, где со временем должно быть построено около 600 тыс. кв. метров жилья примерно на 20 тысяч человек. Проектом предусмотрены школы, детские сады и прочие объекты социальной инфраструктуры.

Видимо здравый смысл подсказывает людям, что строиться новый район будет долго и проблемно. Школы, детские сады, дороги и пр. вдруг не появятся. Как это прекрасно показал пример комплексной застройки бухты «Патрокл», которая должна была закончиться в минувшем году, но в лучшем случае завершится лет через пять. Непостроенные внутримикрорайонные дороги, отсутствие школ и детсадов снизили привлекательность этого проекта и активность строительства. А с ликвидацией единого ответственного застройщика этой территории, «Дальспецстроя», уровень решения проблем, связанных с окончанием строительства мк «Патрокл» еще больше снизился, и новоселам, осваивающим это место, еще долго придется жить в условиях стройки и отсутствия необходимой им инфраструктуры.

О том, что на сегодня в принципе отсутствует какой-то четкий план дальнейшей застройки этой территории можно судить по тому, что АИЖК, унаследовавший от упраздненного федерального Фонда содействия жилищного строительства (РЖС) территорию микрорайона, выставил ее на продажу отдельными участками, а не «комплексом». Понятно, что данная структура стремится извлечь из плачевной ситуации максимальную выгоду, а город и горожане при этом остаются в проигрыше. Да и застройщики в свое время тоже получили здесь сюрприз – одним из высших чинов государства в свое время была «обрезана» высотность жилых объектов по этому микрорайону, что снизило его инвестиционную привлекательность. Несколько компаний, рассматривавших свой заход на этот микрорайон, от таких планов отказались.

Однако у микрорайона «Патрокл» перспективы на сегодня куда лучше, чем у района «Солнечная долина», строительство которого, кстати, также инициировал упраздненный РЖС. Для тех, кто здесь уже живет и собирается жить, нет проблемы ездить на работу за десятки километров. Что же касается «Золотой долины», то на уровне идеи нового жилого района специалисты и представители власти в основном были поглощены архитектурным ее содержанием, нежели обоснованием, где жители этого района будут работать и чем заниматься. Хотя при обсуждениях предполагалось, что люди найдут себе работу в строящейся игорной зоне.

На эскизах получился приятный проект. Однако люди почему-то в него не пошли. Вероятно, повлиял пример соседнего пос. Трудового, который на сегодня является резерватом дешевой рабочей силы для Владивостока и Артема. Желающих стать жителем еще одного подобного резервата оказалось мало. При том, что внутренняя занятость по «Солнечной долине» предполагалась минимальной, внешняя оказалась под вопросами и с отдаленной перспективой.

Надо отметить, что и многодетные семьи, получившие участки в живописных, но отдаленных местах Владивостока, в перспективе еще хлебнут свою порцию сверхзатрат, связанных с оторванностью от мест занятости. Эта проблема осталась вне обсуждений, но обязательно заявит о себе, когда люди, построив себе жилье на выселках, будут пробиваться на работу и с работы по проблемным дорогам вдоль Уссурийского залива и от Океанской на Шамору.

Жить где хочется - не получается

- У большинства компаний, строящих жилье во Владивостоке, есть желание строить максимально элитно, но строят как могут, - говорит президент Дальневосточной гильдии риэлторов Александр БОРДЮГ. – В итоге появляются дома хорошего класса в плохих районах города, где нет инфраструктуры, не ходит общественный транспорт и абсолютно не элитное окружение. Конечно, спрос на любое жилье был, есть и будет, но застройщикам надо идти навстречу интересам потребителей.

Александр Анатольевич считает, что основная беда – застройщики вынуждены строить там, где им достается земля. При этом во Владивостоке дороги и подходящие для строительства жилья участки, и «вход в строительство». На успех застройщик может рассчитывать только если у него есть долговременная перспектива. Это не строительство одного здания, а постоянный поток строящихся объектов, где отлажено хорошее взаимодействие с органами власти, сетевиками, риэлторами, банками и прочими причастными к строительству жилья организациями и компаниями. То, что инвесторы из Владивостока уходят строить жилье в Артем и Надеждинский район – это закономерно, поскольку политика этих муниципальных образований более лояльна к застройщикам. Но при этом последним приходится рисковать.

Менее рискованно строить на сегодняшних окраинах, где помимо жилья деньги надо вкладывать и в общее развитие территории, чтобы сделать ее максимально комфортной для жизни.

Новый строящийся район Владивостока «Зеленый угол» сегодня привлекателен исключительно по цене нового жилья. Все остальные плюсы – либо на уровне обещаний, либо отсутствуют. Например, автомобильная связь с другими частями города сегодня по этому микрорайону не лучше, чем по 63-64-71 мк. Выезд на объездную дорогу – в непонятной перспективе. Школы и детские сады еще не расписаны: в каких годах будут строиться и вводиться.

Сегодня новое жилье во Владивостоке, как правило, отрывается от зон занятости – оно продолжает концентрировать в спальных микрорайонах. Его строительство зачастую совершенно отрывается от реальной жизни горожан, идет не на улучшение комфорта городской среды, где работа, учеба, жилье, предприятия обслуживания находятся в пределах пешеходной доступности, а на «размазывании» этого комплекса, в результате чего одному из взрослых, например, зачастую приходится в течение дня «работать» семейным шофером, развозя и собирая семью по разрозненным на большие расстояния различным объектам – элементам сегодняшней городской жизни.

Безусловно, сейчас есть большой выбор нового жилья непосредственно по старым жилым районам Владивостока, где давно есть своя инфраструктура, транспортные связи и пр. И цены нового жилья – в основном от 45 тыс. рублей за 1 кв. метр. Однако и при его покупке человеку всегда есть смысл серьезно взвешивать не только – во что оно обойдется, но и – в какие проблемы и деньги это жилье выльется после переезда. На мой взгляд, стремиться к удорожанию своей жизни и обрастанию ее мелкими житейскими проблемами из-за неразумного приобретения – нелогично и бесперспективно.

КСТАТИ

Около 418 тыс. квадратных метров нового жилья введено в эксплуатацию в Приморском крае в 2017 году. Лидером по строительству жилья стал Владивосток - здесь возведены дома общей площадью 111,244 тыс. кв. м.

По данным департамента градостроительства Приморского края, 24 тыс. кв. м. жилья в прошлом году построены для участников госпрограммы «Жилье для российской семьи». В Уссурийске построено 12,5 тыс. кв. м. жилья экономического класса, во Владивостоке - 11,5 тыс. кв. м.

Виктор КУДИНОВ.