Главным импортером древесины и изделий из нее в ЕАО остается Китай

На долю Китайской Народной Республики в 2013 году пришлось 98,5% всего экспортируемого объема древесины и изделий из нее (в 2012 году - 99,9%).

За январь-декабрь 2013 года участниками ВЭД было экспортировано 238,7 тысячи кубометров древесины и изделий из нее (в 2012 году - 233 тысячи кубометров). При этом объем экспорта необработанных лесоматериалов составил 157,6 тысячи кубометров (в 2012 году - 104,9 тысячи кубометров), объем экспорта обработанных лесоматериалов 65 тысяч кубометров (в 2012 году - 111 тысяч кубометров). Также на экспорт в 2013 году шли листы для облицовки, планки для паркетного покрытия пола, столовые и кухонные принадлежности, общим весом 6,9 тысячи тонн (в 2012 году - 13,2 тысячи тонны).

За прошлый год вырос вывоз древесины и изделий из нее: из ели на 13%, пихты на 51%, лиственницы на 18%, осины на 30%. Вывоз древесины и изделий из нее таких пород, как липа, береза, ильм, дуб, ясень, сократился. Из липы на 48%, березы на 42%, ильма на 87%, дуба на 53%, ясеня на 57%.

Статистическая стоимость экспортируемой в прошлом году древесины и изделий из нее уменьшилась на $110 тыс. В 2013 году она составляла $26 млн 832 тыс, в 2012 году - $26 млн 942 тыс. Произошло это в связи с уменьшением объемов вывоза обработанных лесоматериалов.

В 2013 году в Биробиджанской таможне было зарегистрировано 8 дел об административных правонарушениях, возбужденных по фактам незаконного вывоза леса и лесоматериалов. Из них 7 дел об АП по ст. 16.2 КоАП России (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и одно дело по ст. 15.25 КоАП России (нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования).

С нарушениями участники ВЭД пытались вывезти пиломатериалы из ели, дуба, пиловочник из березы, лесоматериалы из ели, пихты, общим объемом 80 кубометров. Нарушителям был назначен штраф на общую сумму 77 тысяч рублей.

Главным импортером древесины и изделий из нее в регионе деятельности Биробиджанской таможни продолжает оставаться Китайская Народная Республика. На ее долю в 2013 году пришлось 98,5% всего экспортируемого объема древесины и изделий из нее (в 2012 году - 99,9%).

ZRPRESS.Ru, Владивосток.