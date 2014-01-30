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МТС обеспечит мобильной связью чиновников Амурской области за 3,5 млн рублей
В конкурсе на право предоставления услуг связи Правительству Амурской области победило ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ.
В общей сложности МТС в 2014 году будет предоставлять мобильную связь трем государственным учреждениям. Общая сумма контрактов составит более 3,5 млн рублей, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе МТС в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока.
В общей сложности корпоративными клиентами МТС стали более 250 абонентов из Правительства Амурской области, Администрация города Белогорск и другие. Специально для чиновников были разработаны наиболее подходящие тарифные программы с набором востребованных услуг, таких как городские номера и роуминг в поездках по стране и миру.
«МТС активно развивает телекоммуникационную инфраструктуру на территории Амурской области – за прошедший год мы установили дополнительное оборудование связи более чем в 30 населенных пунктах региона, в том числе в отдаленных деревнях и поселках, запустили сеть 4G в крупных городах региона, в два раза ускорили скорость передачи данных в сети 3G. Эффективность такого подхода доказана тем, что МТС выбирают в качестве поставщика услуг связи ведущие предприятия и государственные структуры региона», - сообщила директор департамента по работе с бизнес рынком МТС на Дальнем Востоке Екатерина Галаган.
МТС в Амурской области, где 67% рынка – это клиенты компании, является лидером в корпоративном сегменте. Услугами связи МТС пользуются крупнейшие коммерческие компании и государственные предприятия Амурской области, в том числе ОАО «Амурнефтепродукт», Группа компаний «Петропавловск», ЗАО «Асфальт» и ОАО «Сбербанк».
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