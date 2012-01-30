Путин: филиалы компаний должны платить налоги по месту прибывания

Филиалы и «дочки» крупных российских компаний, работающие в регионах, должны платить налоги по месту своего пребывания, соответствующие изменения нужно внести в законодательство, сообщил премьер-министр Владимир ПУТИН.

«У нас плохо до сих пор отрегулирована система налогообложения. Там, где работают дочерние предприятия и компании, они там и должны платить налоги, а не создавать центры прибыли только в Москве. Нам нужно будет внести соответствующие изменения в действующие правила», - цитирует Путина на встрече с футбольными болельщиками РИА «Новости».

Участники встречи затронули проблему, когда крупные компании, работающие в регионах, зарегистрированы в Москве или других крупных городах и не помогают развитию того субъекта, с которым они реально работают. Глава правительства в то же время отметил, что укрупнение компаний является оправданным. «Мельчить наши российские компании - это значит лишить их возможности конкуренции, быть конкурентоспособными не только на российском, но и на международном рынке. Нам нужны сильные, крупные компании», - сказал он.

Путин пояснил, что компаниям часто удобно создавать «центры прибыли в Москве, потому что есть масса мелких процедур, которые мешают реально работать, а в Москве это легче делать». «Нужно будет принять соответствующие решения, чтобы они были обязаны создавать центры прибыли там, где они реально зарабатывают», - заключил премьер.