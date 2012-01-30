Главные ошибки при поиске работы

По мнению специалистов американской Национальной ассоциации консультантов в области занятости, 10 основных ошибок у желающих найти работу может быть 10 и 20...

1. Плохое резюме. Резюме позволяет произвести первое впечатление. Если оно плохое, его, скорее всего, просто выбросят в корзину.

2. Поиск работы только с помощью объявлений малоэффективен. До газетных страниц доходит информация не более, чем 10% вакансий.

3. После отправки своего резюме вы рассчитываете, что вам обязательно позвонят или пришлют письмо. На деле это происходит крайне редко. Наиболее вежливые компании могут прислать письмо, где сообщат, что они восхищены вашими данными, но выбрали другого претендента на место. Лучший способ - постоянные звонки в кадровую службу с напоминаниями о вашем существовании. Примерно 60% положительных ответов получают в результате подобных звонков.

4. Поиск работы исключительно с помощью знакомых. Это очень опасный путь. Ваши знакомые никогда не будут заниматься вашими делами так активно, как вы на это рассчитываете. Безусловно, иногда они способны помочь вам. Но рассчитывать только на их усилия неразумно.

5. После интервью вы не интересуетесь, с кем вам стоит связываться впоследствии. Это очень серьезный просчет. Вас не должны удовлетворять ответы вроде "спасибо, мы вам обязательно перезвоним". Узнайте, кому вы сами можете позвонить, чтобы выяснить перспективы получения работы.

6. После интервью вы безуспешно пытаетесь связаться с менеджером по персоналу и бросаете это занятие, решив, что ваша кандидатура отклонена. Лучший способ - позвонить руководителю подразделения, в котором вы хотели бы работать и напомнить о своей кандидатуре.

7. Поиск работы исключительно через Интернет. Многие компании вывешивают информацию об имеющихся вакансиях на своих сайтах. Не стоит рассчитывать на добрую волю этих компаний. Треть американских фирм держат подобную информацию на своих сайтах для того, чтобы "накапливать" резюме. Примерно в 10% случаях информация о вакансиях оставлена на сайте по ошибке.

8. После интервью вы не посылаете письмо с благодарностью. В американских компаниях существует традиция, согласно которой после каждой встречи с представителем компании, в которой вы хотели бы работать, вы обязаны написать подобное письмо (оно так и называется "thank you letter"). Если компания не получает подобное письмо, она расценивает вас как человека, не знакомого с основами бизнес-этикета.

9. Вы думаете, что для любой компании поиск хороших сотрудников - это приоритет номер один. На самом деле, главная цель любой компании - получение прибыли. Вторая - максимальное удовлетворение запросов клиентов. Третья - удовлетворение запросов владельцев фирмы и т.д.

10. Ваше резюме полностью посвящено прошлым заслугам. В этом случае оно воспринимается как некролог. Вы должны фокусироваться на будущем: прошлое лишь может помочь доказать, что вы будете способны сделать в будущем.

Вторую версию о 10 ошибках, совершаемых соискателями новой работы, опубликовала крупная американская рекрутинговая компания ProSpring.

1. Вы не воспользовались точными указаниями о том, каким образом компания должна получить информацию о вас. Если в объявлении написано, что необходимо послать письмо по электронной почте - значит, нужно действовать именно так, а не посылать факсы или письма. У вас никогда не будет второй возможности произвести первое впечатление. Если вы показали, что изначально не желаете пользоваться установленными правилами, то первое впечатление о вас будет исключительно негативным и шансов получить работу у вас не будет.

2. Вы не установили личный контакт с сотрудником отдела кадров, который проводил интервью с вами. Личное впечатление о вас крайне важно. Лишь сотрудник, проводивший интервью с вами, способен сделать так, чтобы ваша кандидатура рассматривалась серьезно.

3. Плохие манеры. К ним, например, относится демонстративная рассылка вашего резюме сразу в несколько десятков компаний. Стоит также запомнить названия фирм, куда вы отсылали информацию о себе, чтобы не попасть впросак. И никогда не оскорбляйте сотрудников отдела кадров.

4. Вы претендуете на работу, в которой не разбираетесь. Без комментариев. Обращайте внимание на формулировки, которые часто включают в объявления о вакансиях. Например, "кандидат обязан обладать такими-то качествами и опытом".

5. Плохое резюме. Ежедневно рекрутеры обязаны читать десятки и сотни резюме. У них нет времени вчитываться в каждое и выискивать в них то, что им нужно. Поэтому следует писать кратко и выделять особо важную информацию.

6. Соблюдайте этикет электронной переписки. Рекрутеры получают десятки и сотни резюме по электронной почте. Чтобы облегчить их работу и произвести благоприятное впечатление стоит сделать одну простую вещь - назвать вложенный файл не resume.doc, а дать ему свое имя.

7. Плохо написанное или оформленное резюме. Резюме - это способ проверки грамотности, уровня образования и вкуса.

8. Непонимание целей резюме. Ваши сильные качества должны быть преподнесены как можно подробнее и вынесены в начало резюме. О слабостях стоит упомянуть вскользь.

9. "Белые пятна" биографии. Довольно часто в резюме присутствуют временные и логические проблемы. К примеру, подробно указано, чем занимался автор в период с 1998 по 1999 и с 2001 по 2003 годы. Но что произошло с ним в 1999-2001 годах? В другом случае автор, имеющий высшее образование в сфере информационных технологий, сообщил, что два года он работал продавцом в продовольственном магазине.

10. Покажите, что вы умеете делать! Мечта любого менеджера - новый сотрудник, на обучение и переподготовку которого не придется тратить много времени. Поэтому сотрудники кадровых служб выискивают кандидатов, обладающих нужными навыками. Если в резюме нет этих деталей, то маловероятно, что его будут рассматривать.

"Золотой Рог".