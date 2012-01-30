www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Налоги
Распечатать

В 2012 г. бухгалтерам прибавится работы с пересчетом налоговых вычетов на детей

30 Января 2012, 16:27 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. Поправки в 218 статью Налогового кодекса, вводящие повышенные налоговые вычеты на третьего ребенка, прибавят работы бухгалтерам. Об этом 16 ноября в ходе Российского налогового саммита сообщил заместитель директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ Сергей Разгулин, пишет корреспондент ИА «Клерк.Ру» Сергей Васильев.

В данный момент на подписи у президента Медведева находятся изменения в 218 статью Налогового кодекса, напомнил Разгулин. Они увеличивают размеры стандартных налоговых вычетов для налогоплательщиков, на иждивении которых находятся дети.

С 2012 года шкала стандартного налогового вычета будет выглядеть так: 1400 рублей на первого и второго ребенка и 3000 рублей на третьего и каждого последующего (а также на каждого ребенка-инвалида). Действует вычет до достижения плательщиком дохода в 280 тысяч рублей, распространяется и на усыновителей.

Поправки налагают на налоговых агентов дополнительные обязанности, признал представитель Минфина, поскольку увеличению вычетов придается обратная сила. Новый размер вычета на третьего ребенка будет введен в действие с 1 января 2011 года, так что работники получают возможность пересчитать налоги, обратившись с соответствующим заявлением к своему работодателю.

Как известно, с 2012 года отменяется стандартный ежемесячный вычет в 400 рублей, который действует для каждого физлица. Очевидно, таким путем государство компенсирует для себя повышение расходов, связанное с увеличением вычетов на детей.

Автор: Klerk.Ru
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru