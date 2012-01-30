В 2012 г. бухгалтерам прибавится работы с пересчетом налоговых вычетов на детей

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. Поправки в 218 статью Налогового кодекса, вводящие повышенные налоговые вычеты на третьего ребенка, прибавят работы бухгалтерам. Об этом 16 ноября в ходе Российского налогового саммита сообщил заместитель директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ Сергей Разгулин, пишет корреспондент ИА «Клерк.Ру» Сергей Васильев.

В данный момент на подписи у президента Медведева находятся изменения в 218 статью Налогового кодекса, напомнил Разгулин. Они увеличивают размеры стандартных налоговых вычетов для налогоплательщиков, на иждивении которых находятся дети.

С 2012 года шкала стандартного налогового вычета будет выглядеть так: 1400 рублей на первого и второго ребенка и 3000 рублей на третьего и каждого последующего (а также на каждого ребенка-инвалида). Действует вычет до достижения плательщиком дохода в 280 тысяч рублей, распространяется и на усыновителей.

Поправки налагают на налоговых агентов дополнительные обязанности, признал представитель Минфина, поскольку увеличению вычетов придается обратная сила. Новый размер вычета на третьего ребенка будет введен в действие с 1 января 2011 года, так что работники получают возможность пересчитать налоги, обратившись с соответствующим заявлением к своему работодателю.

Как известно, с 2012 года отменяется стандартный ежемесячный вычет в 400 рублей, который действует для каждого физлица. Очевидно, таким путем государство компенсирует для себя повышение расходов, связанное с увеличением вычетов на детей.