Правительство сохранит налоговые льготы для разработчиков ПО

Разработчики программного обеспечения все же получат необходимые им налоговые льготы. Представителям этого сегмента отменят дополнительный 10-процентный налог, который планировалось начислять на зарплаты сотрудников свыше 512 тыс. руб.

Это, по мнению представителей самой отрасли, должно стимулировать производителей ПО оставить свой бизнес в России.

Письменного закрепления подобной договоренности пока нет, однако вопрос активно прорабатывается в рамках Минфина и Минсвязи, отмечают источники РБК Daily в отрасли.

Президент профильной ассоциации, объединяющей разработчиков программного обеспечения, «Руссофт» Валентин Макаров считает, что это очень позитивная информация: «Всем нам казалось, что вариант ухудшения условий ведения бизнеса для компаний — разработчиков ПО в принципе невозможен, настолько он противоречил интересам всех сторон. Буду очень признателен Минфину и правительству, а также всем тем, кто вырабатывал данное решение. Надеемся, что льготы для разработчиков ПО будут сохранены».