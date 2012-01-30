Налоговая нагрузка на нефтегазовый сектор возрастет

В ближайшее время в России следует повысить роль налогов, взимаемых с компаний, работающих в нефтегазовом секторе, а также в алкогольной и табачной отраслях.

Такой вывод содержит Бюджетное послание Президента РФ о бюджетной политике в 2012–2014 годах, представленное на сайте Кремля.

«Российская налоговая система должна отвечать современным вызовам в условиях глобализации экономики, обеспечивать справедливое налогообложение доходов экономических агентов и способствовать устойчивому развитию России как федеративного государства», - отмечено в послании.

В документе также отмечается необходимость принять решения для ускоренного введения налога на недвижимость и расширения патентной системы налогообложения малого предпринимательства.