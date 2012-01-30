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Налоговая нагрузка на нефтегазовый сектор возрастет
В ближайшее время в России следует повысить роль налогов, взимаемых с компаний, работающих в нефтегазовом секторе, а также в алкогольной и табачной отраслях.
Такой вывод содержит Бюджетное послание Президента РФ о бюджетной политике в 2012–2014 годах, представленное на сайте Кремля.
«Российская налоговая система должна отвечать современным вызовам в условиях глобализации экономики, обеспечивать справедливое налогообложение доходов экономических агентов и способствовать устойчивому развитию России как федеративного государства», - отмечено в послании.
В документе также отмечается необходимость принять решения для ускоренного введения налога на недвижимость и расширения патентной системы налогообложения малого предпринимательства.
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