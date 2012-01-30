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Страховые взносы, начисленные на выплаты и вознаграждения работников, уменьшают налог на прибыль
30 Января 2012, 16:27 | Дальний Восток
Минфин РФ в своем письме № 03-03-06/1/325 от 07.06.2011 сообщает, что статья 270 НК РФ не содержит положений, не позволяющих учесть при налогообложении прибыли страховые взносы, начисленные на выплаты и вознаграждения, которые не признаются расходами в целях главы 25 НК РФ.
При этом ведомство напоминает, что суммы страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМСы, за исключением перечисленных в статье 270 НК РФ, для целей налогообложения прибыли относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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