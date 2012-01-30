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Железнодорожный налоговый вклад
Дальневосточная железная дорога перечислила в бюджеты субъектов и государственные внебюджетные фонды свыше 13 818 млн рублей, сообщает пресс-центр «Российских железных дорог».
В бюджеты регионов в общей сложности перечислено 9 258 млн рублей: в бюджет Хабаровского края – 3 207 млн рублей; Приморского края – 2 172 млн рублей; Амурской области – 2 508 млн рублей; Еврейской АО – 452 млн рублей; Республики Саха (Якутия) – 192,2 млн рублей, Сахалинской области – 727,4 млн рублей. В государственные внебюджетные фонды перечислено 4 560 млн рублей.
По данным Дальневосточного регионального общего центра обслуживания – структурного подразделения центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет», расчеты с бюджетами всех уровней произведены в полном объеме и в установленные сроки.
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