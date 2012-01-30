Повышение налоговых ставок даст о себе знать

Основная особенность, характерная для прошедшего кризиса, – недоступность финансовых ресурсов, прежде всего кредитных, не стала проблемой для большинства амурских предпринимателей. При этом следует отметить, что государственная поддержка малого и среднего бизнеса возросла в разы. В Амурской области такая поддержка оказывалась по линии областного министерства внешнеэкономических связей, труда и потребительского рынка (МинВЭСТиПР) в виде субсидирования части ставки процентов по кредитам банков, безвозмездной финансовой помощи на открытие собственного дела, компенсации части расходов на участие в ярмарках, подготовки бизнес-планов и т.д., а также по линии службы занятости в виде безвозмездной помощи безработным для открытия собственного дела.

Однако не все желающие предприниматели смогли воспользоваться помощью. Основные причины – сложность в оформлении документов, формальный подход со стороны чиновников, ответственных за рассмотрение заявок предпринимателей, неравномерное в течение года выделение финансовых ресурсов. В результате счастливыми получателями государственной поддержки оказались несколько десятков предпринимателей, что не превышает доли процента от их общего количества в области.

Особенно беспокоит положение дел в государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе Амурской области. Она осуществляется через областное министерство сельского хозяйства. Объем средств, выделяемых на эти цели, составляет сотни миллионов рублей в год, что в десятки раз больше, чем по линии министерства внешнеэкономических связей, труда и потребительского рынка. Однако, в отличие от МинВЭСТиПР, которое публикует и регулярно обновляет на своем сайте реестр получателей государственной поддержки, областной Минсельхоз бережет такую информацию как тайну за семью печатями. Неоднократные попытки амурских предпринимателей выяснить, кому же повезло быть получателем таких средств, разбивались о неприступное молчание чиновников.

По-прежнему остаются проблемы, усложняющие работу предпринимателей. Регулярно повышаются тарифы на электроэнергию, которые, по мнению бизнесменов, и так необоснованно завышены. Не помогают развитию малого бизнеса и сложные, запутанные и недоступные пониманию простого человека договоры энергоснабжения, которые предлагаются энергетиками.

Многие предприниматели не смогли воспользоваться своим законным правом на выкуп арендуемых у муниципалитетов помещений. Муниципальные чиновники делали все возможное, чтобы не расставаться с собственностью, которую они, вероятно, привыкли считать своей. Одно судебное дело благовещенского предпринимателя даже дошло до Конституционного суда, который вынужден был встать на защиту законных прав и интересов малого бизнеса.

В течение всего года амурские предприниматели обсуждали грядущее увеличение налоговой нагрузки на бизнес, применяющий упрощенную систему налогообложения, в связи с заменой с 2011 г. единого социального налога на взносы. Неоднократные попытки предпринимателей привлечь внимание властей, прежде всего федеральных, к этой серьезной проблеме не увенчались успехом. Введение повышенных ставок взносов, резко увеличивающих налоговую нагрузку в 2,4 раза, состоялось, и негативные последствия этого шага еще дадут о себе знать.