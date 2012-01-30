Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Повышение налоговых ставок даст о себе знать
Основная особенность, характерная для прошедшего кризиса, – недоступность финансовых ресурсов, прежде всего кредитных, не стала проблемой для большинства амурских предпринимателей. При этом следует отметить, что государственная поддержка малого и среднего бизнеса возросла в разы. В Амурской области такая поддержка оказывалась по линии областного министерства внешнеэкономических связей, труда и потребительского рынка (МинВЭСТиПР) в виде субсидирования части ставки процентов по кредитам банков, безвозмездной финансовой помощи на открытие собственного дела, компенсации части расходов на участие в ярмарках, подготовки бизнес-планов и т.д., а также по линии службы занятости в виде безвозмездной помощи безработным для открытия собственного дела.
Однако не все желающие предприниматели смогли воспользоваться помощью. Основные причины – сложность в оформлении документов, формальный подход со стороны чиновников, ответственных за рассмотрение заявок предпринимателей, неравномерное в течение года выделение финансовых ресурсов. В результате счастливыми получателями государственной поддержки оказались несколько десятков предпринимателей, что не превышает доли процента от их общего количества в области.
Особенно беспокоит положение дел в государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе Амурской области. Она осуществляется через областное министерство сельского хозяйства. Объем средств, выделяемых на эти цели, составляет сотни миллионов рублей в год, что в десятки раз больше, чем по линии министерства внешнеэкономических связей, труда и потребительского рынка. Однако, в отличие от МинВЭСТиПР, которое публикует и регулярно обновляет на своем сайте реестр получателей государственной поддержки, областной Минсельхоз бережет такую информацию как тайну за семью печатями. Неоднократные попытки амурских предпринимателей выяснить, кому же повезло быть получателем таких средств, разбивались о неприступное молчание чиновников.
По-прежнему остаются проблемы, усложняющие работу предпринимателей. Регулярно повышаются тарифы на электроэнергию, которые, по мнению бизнесменов, и так необоснованно завышены. Не помогают развитию малого бизнеса и сложные, запутанные и недоступные пониманию простого человека договоры энергоснабжения, которые предлагаются энергетиками.
Многие предприниматели не смогли воспользоваться своим законным правом на выкуп арендуемых у муниципалитетов помещений. Муниципальные чиновники делали все возможное, чтобы не расставаться с собственностью, которую они, вероятно, привыкли считать своей. Одно судебное дело благовещенского предпринимателя даже дошло до Конституционного суда, который вынужден был встать на защиту законных прав и интересов малого бизнеса.
В течение всего года амурские предприниматели обсуждали грядущее увеличение налоговой нагрузки на бизнес, применяющий упрощенную систему налогообложения, в связи с заменой с 2011 г. единого социального налога на взносы. Неоднократные попытки предпринимателей привлечь внимание властей, прежде всего федеральных, к этой серьезной проблеме не увенчались успехом. Введение повышенных ставок взносов, резко увеличивающих налоговую нагрузку в 2,4 раза, состоялось, и негативные последствия этого шага еще дадут о себе знать.
Новости тематики
- Гостиничный бизнес на Дальнем Востоке получит "налоговые каникулы"
- Минвостокразвития РФ предложило ввести единый налог для резидентов Свободного порта
- На Камчатке стартовала декларационная кампания по доходам, полученным в 2014 году
- В Камчатском крае уменьшилось количество жалоб налогоплательщиков
- Приморский бизнес-омбудсмен услышала слова благодарности от Президента России
- Дальневосточный Сбербанк выдал ОАО "Тернейлес" банковскую гарантию на 100 млн рублей
- Минэкономразвития отказало турбизнесу на Дальнем Востоке в налоговых льготах
- Предпринимателям Приморья могут увеличить налог на имущество
- Индивидуальные предприниматели смогут сэкономят десятки тысяч рублей при покупке налогового патента
- Директор одного из дальневосточных морских портов получил срок
Новости раздела
- Приморцы в погоне за процентами не читают документы, которые подписывают
- На Сахалине и Курилах впервые заложено свыше миллиарда икринок лосося
- Tele2 вошла в тройку лучших российских работодателей по уровню вовлеченности сотрудников
- Управление ФАС по Камчатке - "удивительное рядом" (с),
- Лучших местных товаропроизводителей назвали на "Сахалинском качестве"
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- В Якутии наладят производство топлива
- Нефть и газ – хорошо, а помидоры - лучше
- Пишем реферат вместе!
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Чиновники научились воровать деньги, используя фотошоп
- На золоотвале ТЭЦ-1 во Владивостоке задумали построить что-то грандиозное