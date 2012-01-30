Плюсы и минусы изменений в налогообложении

Налоговое законодательство в 2011 году стало мягче к срокам уплаты налогов и настойчивее в приобщении предпринимателей к прогрессу. В целом поправки в Налоговый кодекс не принесут бизнесу и рядовым налогоплательщикам из ряда вон выходящих правил.

Организациям в прибыль

Новый год позволит грамотным налогоплательщикам уменьшать налогооблагаемый доход. С 2011 года повышается порог стоимости амортизируемого имущества и основных средств с 20 тыс. до 40 тыс. рублей, значит, основные средства можно списывать, уменьшая налогооблагаемую базу налога на прибыль. Новые правила применяются к объектам, введенным в эксплуатацию с 1 января наступившего года. Статьей 254 Кодекса разрешено учитывать в расходах имущество, образовавшееся при модернизации и реконструкции основных средств.

Свои налоговые плюсы получат в 2011 году налогоплательщики, деятельность которых в том числе связана с использованием объектов, обслуживающих производств и хозяйств. Теперь убытки от использования этих объектов признаются в размере фактических затрат (ч.5 ст. 275.1 НК РФ).

Кроме того, с нынешнего года вступает в силу новая редакция части 7 названной статьи, в которой прописан порядок учета расходов градообразующих организаций. Во-первых, прежний порядок признания организации градообразующей стал более гибким. Если ранее численность работников такого предприятия должна была быть равной более 5 тыс. человек, но не менее 25% численности работающего населения соответствующего населенного пункта, то в настоящий момент законодатель оставил лишь вторую часть ограничения, касающуюся 25% численности работников относительно количества жителей населенного пункта, где находится предприятие. Во-вторых, затраты градообразующих организаций также признаются в фактически понесенном размере без учета нормативов органов местного самоуправления.

Изменения п.3 ст. 286 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 2011 года наделили организацию правом оплачивать налог на прибыль раз в квартал, если доходы от реализации за предыдущие четыре квартала, не превысили в среднем 10 млн руб. (ранее 3 млн). В случае получения выручки хотя бы в одном из кварталов в размере более 10 млн рублей компания заплатит ежемесячные платежи по налогу на прибыль.

Законом от 27июля 2010 г. № 229-ФЗ внесены поправки в пункт 1 статьи 283 НК РФ, который определяет, что налогоплательщики, понесшие убыток (убытки) в предыдущем налоговом периоде, вправе уменьшить базу текущего периода на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы. Действует «антикризисное» положение, которое позволяет, при отсутствии у компании долговых обязательств перед российскими организациями, учитывать в затратах предельную величину процента по кредитам в рублях в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза, а в иностранной валюте - 15%.

Налог на прибыль стал намного мягче к казенным, бюджетным и автономным учреждениям. Такие организации теперь не учитывают в доходах предоставленные субсидии и выделенные им бюджетные ассигнования (пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ). Кроме того, казенные учреждения не признают доходами средства, полученные от оказания государственных или муниципальных услуг (пп. 33.1 п. 1 ст. 251 НК РФ), и не включают в расходы затраты, осуществленные в связи с исполнением государственных (муниципальных) функций (п. 48.11 ст. 270 НК РФ).

Акциз в росте

Пиво признали алкоголем, а сигареты вновь станут дороже (Федеральный закон от 27.11.2010 №306-ФЗ), поскольку ставки акцизов на табачную продукцию возрастут. Налоговая ставка на сигареты с фильтром составит 280 руб. (рост на 30 руб.) за 1000 штук + 7 % расчетной стоимости, исчисляемой из максимальной розничной цены (но не менее 360 руб. (ранее 305 руб.) за 1000 штук). Также повышается ставка акцизов на сигареты без фильтра и папиросы.

Значительно возрастут ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла. Минимальное увеличение составит 30%, а на некоторые из этих товаров ставка поднимется почти в два раза. В итоге ставка акциза станет зависимой от класса бензина и топлива (п. 1 ст. 193 НК РФ), ранее она изменялась в зависимости от вида топлива и его октанового числа.

С 1 августа 2011 года ставка акциза на этиловый спирт из всех видов сырья и коньячный спирт становится в прямую зависимость от того, уплачивает ли предприятие налоги авансом, либо платит ровно в срок (п. 1 ст. 193 НК РФ). Для выбравших авансовую форму уплаты предусмотрена нулевая ставка акциза. Такую же ставку применяют производители парфюмерно-косметической продукции и продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке. Зато коньячный спирт, а также пиво и напитки, изготовляемые на его основе, отнесены к алкоголю.

Транспортно-земельная справедливость

С 2011 года по транспортному и земельному налогам не надо подавать расчеты по авансовым платежам как организациям, так и индивидуальным предпринимателям. 1 января они отчитываются один раз в год: декларация подается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим. Хотя авансовую форму оплаты указанных налогов никто не отменял.

Изменен срок уплаты транспортного, земельного и имущественного налогов для физических лиц. Рядовые автолюбители и владельцы земельных участков, квартир и домов могут оплачивать налоги за предыдущий год с 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 363 НК РФ), а не до 1 марта или авансами до 15 ноября, как было установлено законодательством ранее. Однако остается не ясным, распространяется ли данная норма на сроки уплаты налогов в 2011 году. Поправки в Налоговый кодекс вступили в силу 2 сентября 2010 года.

Вместе с тем, ряд налоговых консультантов сходятся во мнении о том, что транспортный, имущественный и земельный налоги за прошедший 2010 год, налогоплательщики смогут оплатить после 1 ноября 2011 года. Это может произойти, если представительные органы субъектов РФ и муниципальных образований при принятии нормативно-правовых актов предусмотрят положение о том, что новые сроки уплаты данных налогов распространяются на 2010 г. Это возможно при условии, что новые сроки улучшают положение налогоплательщиков (п. 4 ст. 5 НК РФ).

Базовая ставка транспортного налога для автотранспортных средств снижена вдвое. Ставки в отношении легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, автобусов, грузовых автомобилей, самоходных машин на пневматическом и гусеничном ходу, снегоходов и мотосаней уменьшены в два раза по сравнению с ранее действовавшими (п. 1 ст. 361 НК РФ).

Правда, конкретные ставки транспортного налога определяют законодательные органы субъектов РФ, и они вправе повысить или понизить их не более чем в 10 раз. Например, в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) могут снизить ставку налога до нуля.

НДС: перечень закрыт

Установлен закрытый перечень облагающихся по нулевой ставке НДС услуг и работ, непосредственно связанных с экспортом и импортом товаров.

В него вошли услуги по международной перевозке экспортируемых или импортируемых товаров, в том числе автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом, пункт отправления или назначения которой находятся за пределами РФ (пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ).

НДС не взимается с работ по перевалке товаров, перемещаемых через границу РФ, которые выполняются российскими организациями в морских и речных портах, а также за услуги по хранению таких товаров (пп. 2.5 п. 1 ст. 164 НК РФ). При этом в товаросопроводительных документах должен быть указан пункт отправления или назначения, находящийся за пределами территории РФ.

В закрытый перечень по «нулевой ставке» НДС вошли также переработка товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на территории РФ (пп. 2.6 п. 1 ст. 164 НК РФ), и предоставление железнодорожного подвижного состава для перевозки экспортируемых товаров и вывозимых из России продуктов переработки (пп. 2.7 п. 1 ст. 164 НК РФ). Нклевая ставка в отношении предоставления железнодорожного, подвижного состава применяется, если пункт отправления и назначения перевозки находится на территории России. Подобные правила распространяются и для организаций внутреннего водного транспорта, которые оказывают услуги перевозки экспортируемых товаров в пределах России из пункта отправления до пункта выгрузки или перегрузки на морские суда либо иные виды транспорта (пп. 2.8 п. 1 ст. 164 НК РФ).

Как оказалось, «нулевой» НДС можно подтвердить при совершении внешнеторговых бартерных сделок, по которым полученный товар не ввозится в Россию. В этом случае необходимо представить предусмотренные контрактом документы, подтверждающие получение товара за границей и его оприходование (пп. 2 п. 1 ст. 165 НК РФ).