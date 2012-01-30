Итоги Второго Тихоокеанского конгресса «Бухгалтерия. Налогообложение. Аудит»

Бухгалтеры, аудиторы, налоговые консультанты, руководители предприятий и организаций, представители налоговых органов собрались на одной площадке для того, чтобы обсудить целый ряд наболевших вопросов. Это стало возможно в рамках Второго Тихоокеанского конгресса «Бухгалтерия. Налогообложение. Аудит», организатором которого выступила компания «Эсперта-Аудит».

Особое внимание на конгрессе было уделено актуальным вопросам налогообложения.

«Сегодня одной из главных наших задач является переход к более качественному налоговому администрированию, - с этого начала свое выступление Татьяна БУРУЯН, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю, советник государственной гражданской службы РФ 1 ранга. - Поэтому основные изменения направлены на улучшение качества услуг. Прежде всего, это электронный документооборот между ФНС и налогоплательщиками. За третий квартал в Приморье количество юридических лиц, ведущих финансово-хозяйственную деятельность и предоставивших налоговые декларации и бухгалтерскую отчетность через Интернет, составило 18,3 тыс. плательщиков. В том числе почти 10 тыс. - это индивидуальные предприниматели. Так как востребованность этих услуг постоянно увеличивается, ФНС России расширяет спектр он-лайн сервисов для налогоплательщиков».

Гость из Москвы, директор Департамента контроля качества и профессиональной этики СРО НПО «Аудиторская палата России»Давид ЛЕВИН познакомил собравшихся с основными изменениями на рынке аудиторских услуг.

«В связи с принятием 307-ФЗ на рынке аудита формируется новая ситуация, - сказал докладчик. - Впервые в истории российского аудита государство переложило часть своих функций на профессиональные аудиторские организации. Было отменено лицензирование, введено требование членства в саморегулируемых аудиторских организациях. В настоящее время членство в СРО аудиоров является допуском в профессию. Без такого членства работать на аудиторском рынке просто невозможно. Это значит, что хочет аудиторская организация или нет, она обязана пройти внешний контроль в сроки, предписанные законом. Уклонение от такого контроля может являться поводом для исключения такой организации из рядов СРО, и фактически это означает исключение из профессии». Затем Давид Левин подробно рассказал о современной практике и методике организации внешнего контроля качества аудиторских организаций.

Среди основных тенденций развития аудиторского рынка эксперт назвал укрупнение аудиторских компаний и переход аудиторов на международные стандарты отчетности. «Крупные аудиторские компании становятся больше, мелкие - вообще уходят с рынка. Это означает, что аудиторский рынок развивается в соответствии с международными тенденциями. Кроме этого, сегодня российские стандарты аудиторских услуг фактически сравнялись с международными. Это значит, что мы приближаемся к международным нормам аудита, по которым работает весь мир. В то же время стандарты бухгалтерской отчетности пока далеки от международных».

Тему развития аудиторского рынка продолжил руководитель Дальневосточного регионального филиала Аудиторской палаты России (Хабаровск) Владимир РУКИН.

«Все говорят о том, что экономический кризис закончился. Но пойдешь с аудиторской проверкой на предприятие, и становится очень грустно, - сказал он. - Мы говорим, что мы упрощаем системы учета и налогообложения. Но количество ошибок, которое делают бухгалтера на предприятиях, не уменьшается. А результативность налоговых проверок приближается к 100%. И это говорит не о том, что на предприятиях работают неквалифицированные специалисты, а о том, что самой системы налогообложения, которая была бы доведена до логического завершения, в нашей стране, по сути, нет. На Дальнем Востоке работает всего 3% аудиторских организаций, которые работают в России. Это мало для того, чтобы закрыть все проблемы, которые у нас существуют».

Кроме этого, на конгрессе говорили о требованиях к профессиональным навыкам бухгалтеров и системе подготовки бухгалтеров и аудиторов в условиях саморегулирования, о перспективах развития МСФО и практическом взаимодействии бухгалтера и руководителя предприятия. Во второй половине дня все участники, приехавшие на конгресс из разных уголков Дальнего Востока, разделились на секции: «Актуальные вопросы налогообложения» и «Современные проблемы теории и практики аудиторской деятельности». Завершился конгресс неформальным общением профессионалов.

По словам организаторов, Второй Тихоокеанский конгресс еще раз доказал, что региональная диалоговая площадка для специалистов в области бухгалтерского учета, аудита и представителей государственных контролирующих органов востребована. И уже сегодня есть предложения о включении ряда вопросов в программу мероприятий на следующий год.