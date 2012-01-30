Налоговая пока не принимает отчеты через Интернет

С 12 ноября по 24 ноября все налоговые органы России временно остановили прием деклараций, информационных запросов и неформализованных писем, которые предприятия и индивидуальные предприниматели направляли через специализированных операторов связи.

Все дело в том, что в ноябре 2010 г. вступает в силу приказ ФНС России от 02.11.2009 № ММ-7-6/534@, утверждающий новый порядок электронного документооборота между налогоплательщиками и налоговыми органами.

По словам технического директора регионального сервисного центра ЗАО « ПФ «СКБ-Контур» в Приморском крае Александра ДЕРКАЧЕВА, налогоплательщикам, перешедшим на отчетность через интернет, не стоит переживать, этот период для профилактических работ выбран не случайно. Активной отчетной компании в данный момент не наблюдается, и лишь редкие налогоплательщики сдают уточненные декларации.

Если все же время поджимает, то стоит обратиться в районную инспекцию и предоставить документы в бумажном варианте, или просто дождаться 24 ноября.