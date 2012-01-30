Одно уведомление на три налога

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует с 1 января 2011 г. высылать физическим лицам единое налоговое уведомление по трем налогам - на землю, на имущество и транспорт (информация по каждому налогу на отдельной отрывной части). Таким образом, авансовые платежи по имущественным налогам для физических лиц с 1 января 2011 г отменяются.

Как сообщил глава ФНС Михаил МИШУСТИН, уже подписано соглашение о взаимодействии между Росреестром и ФНС России. Информация, необходимая для исчисления имущественных налогов - о субъекте и объекте права на недвижимое имущество - теперь будет поступать в виде единого регламентированного массива из одного источника.

Предполагается, что предложенный порядок уплаты налогов дисциплинирует налогоплательщиков и сократит затраты на отправку уведомлений по почте. Только в Приморье налогоплательщиков-собственников имущества числится более 827 тыс. человек. Транспортный налог выставлен к уплате для более 432 тыс. приморцев. По данным 2009 г. плательщиками земельного налога признаны более 292 тыс. городских и сельских жителей.

По словам генерального директора ООО «Центр правовой помощи, бухгалтерского учета и аудита «KNS» - правовед» Натальи КУТЕНКОВОЙ, такое решение ФНС России более чем оправданно. Налогоплательщик не будет путаться в квитанциях, теряться в догадках - заплатил он налог или нет. Получая уведомления об оплате налога три раза в год (точнее, шесть раз, так как в России приняты авансовые платежи), налогоплательщик порой, оплачивая лишь часть из них, часто пребывает в твердой уверенности, что ничего не должен бюджету. Подчас и затраты налоговой инспекции на рассылку уведомлений влетают в копеечку, не сравнимую с суммой налогов, которую пытаются добиться от налогоплательщика.

На сегодняшний день уведомления, например, об уплате налога на имущество физических лиц приходят по старой схеме. Налог предлагается оплатить авансом. Так, с января по июль 2010 г. в местный бюджет Приморского края поступило 43,6 млн руб. в счет налога на имущество физических лиц, это на 29% больше, чем за соответствующий период 2009 г.

В любом случае схема начисления налога на имущество по-прежнему останется вопросом злободневным. В налоговой отмечают, что в последнее время от приморцев увеличился поток вопросов о том, каким образом формируется налог. Как сообщили в Управлении ФНС России по Приморскому краю, объектами налогообложения признаются жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на имущество. Ставки налога во Владивостоке варьируются от 0,1 до 2%, их применяют в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов недвижимости (минимальная ставка для имущества - до 300 тыс. руб., максимальная - от 1,5 млн руб.(применение новых, пониженных ставок налога запланировано на 2011 г.). Но это лишь один показатель для формулы расчета. Главное, что налогооблагаемой базой признается суммарная инвентаризационная стоимость всех из объектов недвижимости, находящихся на территории одного муниципального образования.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками, их регистрации и учета и СМИ Управления ФНС России по Приморскому краю Ирина ТАБАКОВА отмечает, что в связи с тем, что Владивосток является единым муниципальным образованием, исчисление налога производится от суммарной оценки всех объектов, находящихся в собственности налогоплательщика и расположенных в различных районах города.

Но есть один нюанс. На основании постановления администрации Приморского края от 13.04.2009 №81-ПА «Об утверждении индексов перерасчета стоимости строений, помещений, сооружений, для налогообложения физических лиц в 2010 г.» увеличена инвентаризационная стоимость дач, домов, квартир и гаражей, а значит, в нынешнем году и сам налог пошел вверх.

Техническая инвентаризация недвижимого имущества происходит ежегодно, ее проводит ФГУП «Ростехинвентаризация», которое и формирует сведения на 1 января, и уже 1 марта в налоговые инспекции данные поступают в электронном виде.