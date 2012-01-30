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ДГК нарастила налоги
30 Января 2012, 16:31 | Дальний Восток
В 2009 году ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» в полном объеме выполнило свои налоговые обязательства, уплатив в федеральный, региональные и местные бюджеты 4 млрд 992 млн рублей. Это на 37% больше суммы налогов, выплаченных энергокомпанией в 2008 году.
Как пояснила главный бухгалтер ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» Людмила ПРОДАН, увеличение суммы уплаченных налогов по сравнению с предыдущим годом связано с увеличением налогооблагаемой базы, что, в свою очередь, объясняется превалирующим ростом доходов над расходами компании.
ДосьеОАО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности территориальная генерирующая компания России – работает на территории пяти субъектов РФ (в Амурской области, Приморском крае, Хабаровском крае и Еврейской автономной области, на юге Якутии). ДГК производит электрическую и тепловую энергию, обеспечивает указанные территории централизованным теплоснабжением.
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