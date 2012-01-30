ДГК нарастила налоги

В 2009 году ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» в полном объеме выполнило свои налоговые обязательства, уплатив в федеральный, региональные и местные бюджеты 4 млрд 992 млн рублей. Это на 37% больше суммы налогов, выплаченных энергокомпанией в 2008 году.

Как пояснила главный бухгалтер ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» Людмила ПРОДАН, увеличение суммы уплаченных налогов по сравнению с предыдущим годом связано с увеличением налогооблагаемой базы, что, в свою очередь, объясняется превалирующим ростом доходов над расходами компании.