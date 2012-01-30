Скрывать налоги стало сложно и невыгодно

Сайты компаний, направо и налево предлагающих оффшор, действуют буквально как интернет-магазины, у них в продаже имеются уже сотни зарегистрированных компаний с полным пакетом документов: уставом, сертификатом акций, апостилем, печатью, а также нотариально заверенным переводом комплекта документов на русский язык. Дешевле всего стоит бизнес-оффшор на Сейшелах, например, стоимость апостиля - $1300, самый дорогой в штате Делевер (США) и Гонконге - $2800. В России стоимость апостиля ещё меньше.

В мире насчитывается несколько десятков стран, где практикуются налоговые льготы для оффшорных компаний. Но, поскольку проблема бегства капитала осознана большинством богатых стран, в 2004 г. оффшор практически перестал быть надежной "гаванью".

Практически все существующие оффшоры присоединились к процессу обмена информацией по любым налоговым вопросам, вне зависимости от положений национального налогового законодательства о защите частной информации или банковской тайны для налоговых целей.

Заложники иллюзий

Сегодня тот, кто решает завести оффшорную компанию, фактически становится заложником своих иллюзий. Государства, которые приютили оффшор, как правило, не разрешают им заниматься предпринимательской деятельностью на своей территории в целях защиты национального бизнеса. Зная, что фирма - изначально фикция, они будут взимать с нее разнообразные сборы за регистрацию и перерегистрацию. Не стоит забывать и о расходах оффшорных компаний на содержание в зоне их постоянных представительств (секретарских бюро). Во многих оффшорах требуется обязательное трудоустройство местных жителей в секретарское бюро, тем самым решается проблема занятости.

Оффшор и "обналичка" также таят в себе массу скрытых угроз. Снять свои средства (в количестве пары-тройки тысяч долларов) в оффшорной зоне можно без проблем, но документы и полномочия понадобятся, объясняться с банком придется. Если же счет был открыт на этой неделе, вчера на него поступил миллион "долларов - евро", а уже сегодня вы "ничтоже сумняшеся" появились в операционном зале, то последствия иногда могут быть волне сопоставимы с российской действительностью.

Более того, европейские и американские банки сегодня более чем подозрительно относятся к "обналичке" оффшорных фирм, с ними в принципе не хотят иметь дело. Если российский бизнесмен решит снять в данных кредитных организациях более $ 10 тыс. наличными, то его сразу занесут в базу "подозрительных" и перед тем, как выдать деньги, потребуют тщательных объяснений. После определенных сумм (иногда после 250 тыс. евро) в любом случае запрос на благонадежность дублируется в телефонном режиме.

Обложили...

Да к тому же еще и на родине с бизнесмена возьмут налоги. Как замечает президент Дальневосточной палаты налоговых консультантов Галина НИКОНОВА, лет десять тому назад налоговые инспекции Приморья действительно часто сталкивались с оффшорами. Тогда существовало негласное правило: раз у тебя есть оффшор, будь готов к проверке. Другой вопрос - сколько ни обращались фискальные органы Приморья на Кипр и Сейшельские острова - вся информация так и оставалась за семью печатями. Кипр отписывался просто: данные компания предоставляет, налоги уплачиваются, более подробную информацию передать вам не можем.

По словам Галины Никоновой, в Приморье сегодня в относительном выигрыше лишь те, кто давным-давно зарегистрировал компанию в оффшорах. Предпочтения приморских оффшор-бизнесменов отдавались Кипру и Малайзии.

Сейчас оффшоры намного меньше востребованы, т.к. в России уже не менее 5 лет II часть Налогового кодекса предусматривает порядок уплаты многих налогов по месту деятельности налогоплательщика, например, тот же НДФЛ. Налог на прибыль поступает в бюджет субъекта федерации по месту деятельности. Транспортный - по месту нахождения транспортного средства. Словом, скрывать налоги стало сложно и невыгодно.

По словам председателя Лиги кредитных брокеров Приморья Александра ИВАШКИНА, мнение об активном использовании оффшоров в Приморье надутое: "Да, у нас продавали рыбу, загоняя выручку в гонконгские, сингапурские, китайский банки. Но это не есть оффшор в чистом виде, скорее элементарное занижение валютной выручки".

На вопрос "ЗР", есть ли резон в использовании приморским бизнесом оффшоров, один из банковских аналитиков ответил: "У нас в крае, похоже, что есть. По крайней мере, многие судовладельцы становятся под чужие флаги потому, что условия ведения морского бизнеса у нас в стране невыносимы".

По мнению Галины Никоновой, сегодня более актуально говорить о свободны экономических зонах. Так, например, СЭЗ Китая могли бы представлять реальный интерес для бизнеса. Внутри этих зон действуют правила льготного налогообложения, хотя касаются они компаний, которые там не просто зарегистрированы, а осуществляют деятельность. Таким образом, китайцы стимулируют инвестиции в свою экономику. Да и в Приморском крае можно было вполне принять зону таможенного благоприятствования, только воз и ныне там.