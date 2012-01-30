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Из лексикона налоговиков уйдет слово "доначисление"
30 Января 2012, 18:13 | Дальний Восток
Из лексикона налоговых органов уйдет слово "доначисление" налогов, пообещал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил МОКРЕЦОВ, выступая на расширенной коллегии ведомства. "В службе принято решение, что из нашего лексикона, из нашей практики уходит понятие "доначисление", - сказал он.
"Мы ориентируемся сегодня на предпроверочный анализ, выездной контроль должен основываться именно на нем, при этом проверка должна проводиться лишь там, где мы усматриваем применение схем по минимизации налогов или точно знаем о нарушении налогового законодательства", - сказал Мокрецов.
"Золотой Рог".
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