Особенности уплаты налога с сумм возмещения вреда здоровью потерпевшего

В письме от 16.1О.2ОО9 № О3-О3-Об/1/бб8 специалисты финансового ведомства рассмотрели следующую ситуацию.

По вине работника произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, принадлежащего организации-работодателю. Работодатель на основании решения суда возместил ущерб пострадавшему. Затем в порядке регресса ранее уплаченные суммы возмещения вреда были взысканы судом с работника в пользу работодателя. Министерство финансов РФ уточняет порядок налогообложения этих сумм.

Гражданский кодекс (п. 1 ст. 1Об4, п. 1 ст. 1О79, п. 1 ст. 1О81) признает собственника транспортного средства лицом, которое обязано возместить вред, причиненный данным транспортным средством. На этом основании сумму расходов по возмещению вреда здоровью, уплаченную по решению суда, вступившего в законную силу, следует учесть в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль. А суммы, полученные организацией от работника, нужно отразить в составе внереализационных доходов по налогу на прибыль.

"Золотой Рог".