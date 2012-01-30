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Особенности уплаты налога с сумм возмещения вреда здоровью потерпевшего
В письме от 16.1О.2ОО9 № О3-О3-Об/1/бб8 специалисты финансового ведомства рассмотрели следующую ситуацию.
По вине работника произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, принадлежащего организации-работодателю. Работодатель на основании решения суда возместил ущерб пострадавшему. Затем в порядке регресса ранее уплаченные суммы возмещения вреда были взысканы судом с работника в пользу работодателя. Министерство финансов РФ уточняет порядок налогообложения этих сумм.
Гражданский кодекс (п. 1 ст. 1Об4, п. 1 ст. 1О79, п. 1 ст. 1О81) признает собственника транспортного средства лицом, которое обязано возместить вред, причиненный данным транспортным средством. На этом основании сумму расходов по возмещению вреда здоровью, уплаченную по решению суда, вступившего в законную силу, следует учесть в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль. А суммы, полученные организацией от работника, нужно отразить в составе внереализационных доходов по налогу на прибыль.
"Золотой Рог".
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