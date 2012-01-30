Верховный суд отказался от идеи взыскания налогов без суда

Пленум Верховного суда РФ отозвал из Госдумы законопроект, по которому планировалось разрешить взыскивать налоги с физических лиц в досудебном порядке.

По мнению авторов проекта поправок в Налоговый и Гражданский процессуальный кодексы, это позволило бы разгрузить суды: сообщалось, что вплоть до двух третей всех гражданских дел были о взыскании налогов, которые не оспаривались ответчиком. Налоговым органам предлагалось обращаться с требованием о списании необходимой суммы со счета должника сразу в банк. При отсутствии соответствующей суммы на счете долги взыскивались бы из наличных средств физического лица, а затем - с имущества.

"Золотой Рог".