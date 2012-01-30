Минфин опроверг слухи о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц

Минфин РФ не готовит законопроект о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), заявил замдиректора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики министерства Сергей РАЗГУЛИН на форуме налоговых директоров, организованном Ассоциацией европейского бизнеса.

"Законопроект в этой части мы пока не готовим", - сказал он.

"Золотой Рог".