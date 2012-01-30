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Минфин опроверг слухи о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц
30 Января 2012, 18:13 | Дальний Восток
Минфин РФ не готовит законопроект о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), заявил замдиректора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики министерства Сергей РАЗГУЛИН на форуме налоговых директоров, организованном Ассоциацией европейского бизнеса.
"Законопроект в этой части мы пока не готовим", - сказал он.
"Золотой Рог".
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