Налог на недвижимость будет введен не ранее 2012 г.

Налог на недвижимость, который заменит налог на имущество физических лиц и земельный налог, будет введен в России не ранее 2012 г. с максимальной ставкой 0,1%, сообщил замдиректора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ Сергей РАЗГУЛИН на прошлой неделе журналистам.

"Я думаю, что раньше 2012 г. не получится", - сказал он.

"Золотой Рог".