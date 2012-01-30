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Налог на недвижимость будет введен не ранее 2012 г.
30 Января 2012, 18:13 | Дальний Восток
Налог на недвижимость, который заменит налог на имущество физических лиц и земельный налог, будет введен в России не ранее 2012 г. с максимальной ставкой 0,1%, сообщил замдиректора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ Сергей РАЗГУЛИН на прошлой неделе журналистам.
"Я думаю, что раньше 2012 г. не получится", - сказал он.
"Золотой Рог".
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