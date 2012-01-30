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Взыскания налогов с физлиц без суда не будет
Пленум Верховного суда РФ отозвал из Госдумы законопроект, по которому планировалось разрешить взыскивать налоги с физических лиц в досудебном порядке. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.
Проект поправок в Налоговый и Гражданский процессуальный кодексы был внесен Верховным судом в конце мая. По мнению авторов, это позволило бы разгрузить суды: сообщалось, что вплоть до двух третей всех гражданских дел были о взыскании налогов, которые не оспаривались ответчиком. Налоговым органам предлагалось обращаться с требованием о списании необходимой суммы со счета должника сразу в банк. При отсутствии соответствующей суммы на счете долги взыскивались бы из наличных средств физлица, а затем - с имущества. В свою очередь, гражданину, не согласному с действиями налоговиков, предлагалось оспаривать их в судебном порядке.
Законопроект сначала поддерживали министерство финансов, ФНС и Высший арбитражный суд. Однако в июне против него выступили в администрации президента, а затем Налоговый комитет Госдумы рекомендовал депутатам отклонить законопроект. Кроме того, отрицательный отзыв в итоге написал и Минфин, сообщает издание.
"Золотой Рог".
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