Взносы в пенсионные фонды освобождены от налогов

С 2010 года отчисления работодателей в негосударственные пенсионные фонды не будут облагаться страховыми взносами, которые станут аналогом единого социального налога. Соответствующий закон уже подписал президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Тем самым государство дает понять, что оно готово выплачивать пенсии гражданам, чей доход не превышает 415 тыс. руб. в год, остальным предоставляется возможность добровольно формировать свою пенсию, пишет "Коммерсант".

Досье С 2010 года единый социальный налог (ЕСН) будет заменен на страховые взносы во внебюджетные фонды. В течение года будет действовать переходный период, в течение которого сохранится действующая ставка взносов общим объемом 26%. Начиная с 2011 года 26% будет направляться в систему пенсионного страхования, 2,9% - в Фонд социального страхования и 5,1% в фонды обязательного медицинского страхования (общая ставка 34%). Страховые взносы будут взиматься с годового заработка, не превышающего 415 тыс. руб.

"Благодаря освобождению от налогообложения взносов в НПФ пенсионная система приобретет более цивилизованный вид, считают эксперты, указывая, что существующий механизм добровольного формирования пенсии носит запретительный характер",- говорит исполнительный директор НПФ "Стайер" Аркадий Недбай. По его мнению, теперь пенсионные программы по силам будет создавать не только крупным корпорациям, как это происходит сейчас, но и предприятиям малого и среднего бизнеса.

"Золотой Рог".