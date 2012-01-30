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Процентную экономию поощрили налоговыми послаблениями

30 Января 2012, 18:13 | Дальний Восток

Президент РФ подписал Федеральный закон "О внесении изменений в главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона "О внесении изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Как сообщила пресс-служба Кремля, закон принят Госдумой 3 июля и одобрен Советом Федерации 7 июля 2009 года.

Федеральный закон предусматривает освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц материальной выгоды, полученной налогоплательщиком от экономии на процентах за пользование заёмными (кредитными) средствами, предоставленными на приобретение совместно с жильём земельных участков (долей в них), а также при рефинансировании займов на новое строительство либо приобретение жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков (долей в них).

Кроме того, Федеральным законом предлагается распространить действие имущественного налогового вычета на суммы, израсходованные на приобретение совместно с жилым домом земельных участков (долей в них), а также на разработку проектно-сметной документации на проведение отделочных работ. Федеральным законом также предусмотрено освобождение от налога на доходы физических лиц сумм, полученных от реализации легковых автомобилей, которые были зарегистрированы на соответствующее физическое лицо в течение трёх и более лет.

"Золотой Рог".

Автор: По сообщениям пресс-служб
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