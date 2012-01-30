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Высшая налоговая математика
Вы пытались когда-нибудь самостоятельно заполнить налоговую декларацию, все посчитать, применить нужные формулы? А сдать ее в налоговую инспекцию пробовали, так, чтобы ее приняли сразу и не завернули?
Автор попытался сам пройти все круги "налогово-вычетной" муштры (по иному этот процесс не назовешь). Будучи человеком въедливым и на полпути не останавливающимся, я решила не платить 500 руб. консультантам, тем более что "лечебный" вычет мне грозит не более чем на 2 500 руб.
Сразу оговорюсь, в прошлом году автор данных строк все же пытался сдать декларацию на печатных бланках. Причем в письменном же виде предлагалось производить арифметические вычисления с цифрами, но это все мелочи: надо сказать, кое-что мне удалось. Но поздно осознав, что некоторые траты за 2005 г. я включила в декларацию за 2006 г., от бессилия бросила это занятие и вернулась к нему лишь спустя год уже... в электронном виде. Разумеется, это всего лишь программное средство, вроде системного калькулятора, который впоследствии готов вывести бланки на печать. Я питала иллюзии, что заполнить такой документ легче легкого: машина все считает сама, знай сиди фамилию да ИНН вбивай.
В разделе "Программные средства" на сайте Управления ФНС России по Приморскому краю (www.r25.nalog.ru) мною была обнаружена масса электронных деклараций с 2004 по 2008 гг. В итоге на заполнение двух деклараций я, человек, проработавший долгие годы в налоговой инспекции, потратила полтора часа. Каждая из них составила в среднем 7 листов, не подумайте, что это целый Талмуд. Но разобраться, на какие кнопочки нажимать и почему периодически вас перебрасывает из одного раздела в другой, удалось не сразу. Конечно, программа посчитала все, однако это не исключает внимательную работу с собственной справкой 2 НДФЛ и точный выбор вами сумм уплаченных и начисленных налогов. Из собственного опыта могу сказать лишь одно: постарайтесь оставить пустыми поля для заполнения количества страниц в декларации и их приложений, а также собственно дату предоставления декларации. Все это лучше заполнить на месте. Второй немаловажный момент. К примеру, декларацию 2006 г. можно перебросить в Word, и, значит, в дальнейшем есть возможность распечатать страницы на выбор при необходимости. Декларация за 2007 г. идет на печать напрямую из программы, поэтому затем вывести лист 1 или лист 2 из декларации проблематично.
Вероятно, если ежедневно заполнять по 20 аналогичных деклараций, действительно будет затрачено 10 минут вашего времени, но сегодня я оказалась не способна на такой подвиг оперативности.
Понимая, что это, вероятно, еще не все круги моего "вычетного" мытарства, я послушно направилась в районную налоговую инспекцию со всем пакетом пронумерованных мною документов, вместе с заявлением о предоставлении вычета на имя начальника ИФНС. Кстати, число таких приложений, которыми, по сути, является каждый чек, и каждая справка, должно быть вписано в декларацию.
Несмотря на то что на дворе лето, а декларации призывают сдавать до 30 апреля, к налоговым вычетам это правило не относится. Их готовы принимать круглый год. В каждой инспекции именно поэтому работает дежурный налоговый инспектор. Все бы ничего, но мой "новый паспорт", кстати, выданный еще в 2003 г., не был активирован в базе по непонятной причине. Так разрушилась моя иллюзия №2 "об актуальности данных в информационных базах налоговых инспекций". Хотя я уже не раз подавала декларации на вычет, получала его, да и паспорт всегда со мной.
В спецпрограмме данные паспорта действительно значились, но для окончательного их ввода мне необходимо было посетить другое здание налоговой, где специалист должен нажать на какую-то кнопочку, и только потом я могу вернуться (лучше через пару дней) и уже с чистым сердцем вновь предоставить декларацию.
Кроме того, оказалось, что при подаче налоговой декларации необходима и копия страниц из паспорта, а также еще один бланк заявления на вычет за другой год. Инспектор посетовала, что в налоговой тоже финансовый кризис и копировать, а также предоставлять бланки деклараций и заявлений они не в состоянии (хотя по закону обязаны).
Затем уже на свежую голову самостоятельно удалось выяснить, что договора между мной и лечебным учреждением не совсем корректны. Клиника изменяла название, получала новые лицензии, поэтому чеки, предоставленные от одного ООО, разнились с данными договора. Пришлось вновь обратиться в бухгалтерию клиники, где, на мое счастье, нашелся старый бланк договора и мне сделали копию. И это разрушение моей третьей иллюзии - проверяйте документы самостоятельно, иначе не минуем отказ в вычете.
Потратив на заполнение деклараций и визиты в различные учреждения 4 дня, я успешно сдала декларацию в налоговую инспекцию. Теперь будет назначена камеральная налоговая проверка, которая продлится еще 3 месяца...
Степанида Козьмина, "Золотой Рог".
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