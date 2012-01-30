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Потребкооператорам продлят льготный срок налогообложения
Президент внёс изменение в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации".
Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" принят Государственной Думой 11 июня 2009 г. и одобрен Советом Федерации 17 июня 2009 г. Федеральный закон направлен на перенос срока введения критерия среднесписочной численности работников в целях применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход организациями потребительской кооперации с 1 января 2010 г. на 1 января 2013 г.
Данное изменение направлено на продление срока действия льготного режима налогообложения для организаций потребительской кооперации, сообщают "ФК-Новости".
"Золотой Рог".
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