Потребкооператорам продлят льготный срок налогообложения

Президент внёс изменение в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации".

Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" принят Государственной Думой 11 июня 2009 г. и одобрен Советом Федерации 17 июня 2009 г. Федеральный закон направлен на перенос срока введения критерия среднесписочной численности работников в целях применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход организациями потребительской кооперации с 1 января 2010 г. на 1 января 2013 г.

Данное изменение направлено на продление срока действия льготного режима налогообложения для организаций потребительской кооперации, сообщают "ФК-Новости".

"Золотой Рог".