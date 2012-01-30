"Пластиковые" расчеты поощрят налоговыми льготами

Законодатели не оставляют попыток заставить розничные торговые фирмы шире применять безналичную систему расчетов с покупателями.

Как сообщили корреспонденту "ФАФИ" в аппарате Комитета Госдумы по финансовым рынкам, в ближайшее время его участники намерены обсудить проект закона, предоставляющий региональным властям право обязывать торговые организации с определенным размером среднемесячного оборота (пока речь идет о цифре около 600 тыс. руб.) устанавливать у себя платежные терминалы для расчетов с покупателями посредством пластиковых карт.

В обмен на "послушание" коммерсантам будут предоставляться льготы по местным налогам.

"Золотой Рог".