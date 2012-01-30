Ослабить налоговую удавку

Среди основных задач в Бюджетном послании Президента РФ на 2010-12 годы особое значение придается совершенствованию налоговой политики.

В послании на этот счет говорится, что "структура и уровень налогообложения должны минимизировать искажающее и оказывать позитивное воздействие на изменения в экономике, формировать комфортные условия для развития предпринимательской деятельности и инновационной активности", пишут "ФК-Новости".

В формировании комфортных условий для бизнеса помощник Президента России по экономике Аркадий ДВОРКОВИЧ считает необходимым снижение НДС, ставка которого в настоящее время составляет 18%. В своем выступлении на недавнем форуме РСПП Дворкович заявил, что среди мер, которыми правительство собирается компенсировать бизнесу повышение нагрузки по страховым взносам, может быть снижение ставки НДС.

"Снижение НДС - один из вариантов, который мы сейчас обсуждаем. Есть разные предложения по ставке, по динамике возможного снижения - в один шаг или несколько шагов", - сказал Дворкович. Вопрос о снижении ставки НДС сейчас обсуждается на уровне правительства, однако из-за неуступчивости Минфина окончательного решения пока не принято. Аркадий Дворкович сообщил, что снижение НДС в качестве компенсации повышения страховых взносов поддерживается Минэкономразвития и практически всеми другими министерствами.

Наиболее вероятным является вариант снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 12-13%, заявил глава экспертного управления администрации Президента России. Обсуждается также интервал (снижения) от 10 до 16%, сказал он. Но есть четкое понимание, что ставка 16, 15, даже 14% бессмысленна. Она ничего не изменит с точки зрения стимулирования уплаты НДС, не изменит общего характера администрирования. Основное обсуждение идет в интервале 12-13%, сообщил Дворкович.

Следует отметить, что Аркадий Дворкович не первый год выступает против нынешнего НДС, считая его излишне завышенным и даже ненужным. Взамен ему он предлагает налог с продаж, ссылаясь при этом на эффективность его применения в США.

Налог с продаж, по его оценке, прост в исчислении и изъятии и поэтому он менее коррумпирован, нежели НДС, который налоговые чиновники, как правило, задерживают в возврате экспортерам, тем самым побуждая последних к даче взяток. Другими словами, этот налог стимулирует коррупцию в бизнесе, против которой в последнее время и президент, и правительство ведут активную борьбу.

Аркадий Дворкович сообщил, что расчеты по компенсации бизнесу роста финансовой нагрузки пока уточняются. Компенсационные меры должны быть готовы к 1 декабря. Компенсация необходима в связи с тем, что правительство приняло решение с 2010 года заменить ЕСН на страховые взносы. Суммарная ставка страховых взносов составит 34% (ныне действующая - 26%). Предприятия должны платить взносы не со всего фонда оплаты труда, а с годовой зарплаты сотрудника до 415 тыс. руб. в год.

У Минфина свое видение, как компенсировать увеличившуюся финансовую нагрузку на предприятия. Вероятнее всего, их потери будут компенсироваться за счет бюджетных средств. Что касается НДС, то, по признанию одного из компетентных источников Минфина, ведомство Кудрина давно занимается совершенствованием НДС и вскоре предоставит свои новые наработки. По словам источника, они будут связаны с авансовым НДС и изменениями в порядке применения нулевой ставки для экспортеров.

Компенсационный пакет для всех компаний в связи с заменой ЕСН на страховые взносы должен вступить в силу с 2010 года. Не исключено, что в это же время начнут действовать пониженные ставки главного налога нефтяников - НДПИ. С 2009 года необлагаемый минимум по этому налогу повышается с 9 до 15 долларов за баррель. По словам Дворковича, в 2010 году возможно дальнейшее снижение НДПИ.

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса Виктор ЕРМАКОВ озвучил свое видение перспектив налоговой политики государства: "Сегодня любой разумный человек выступает за то, чтобы ослабить налоговую удавку и вывести из опасной зоны предприятия. Нужно на это идти, ведь другого выхода не существует. Поэтому я уверен, что чиновники Минфина не глупее нас и сделают то, что нужно".

"Золотой Рог".