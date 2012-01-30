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"Натуральные" доходы освобождаются от налогов
Госдума рассмотрела законопроект "О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ". Законопроект относится к пакету антикризисных мер и направлен на повышение уровня доходов граждан, работающих в сельском хозяйстве, сообщает Buhnews.Ru.
В связи с тем, что значительная часть из них имеет доход ниже установленного МРОТ (4330 руб.), предлагается освободить от уплаты налога на доходы физических лиц доходы, полученные в натуральной форме в качестве: оплаты труда от организаций - сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских и фермерских хозяйств (не более 4300 руб. в месяц при условии, что доход хозяйства за предыдущий календарный год не превышает 100 млн руб.); обеспечения питанием работников, привлекаемых для проведения сезонных полевых работ; оплаты стоимости проезда к месту обучения и обратно лицам, не достигшим 18 лет, и пр. Вступление в силу закона предполагается с 1 января 2009 года.
"Золотой Рог".
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