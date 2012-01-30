Налоговики обновили формы "обособленных" уведомлений

Отныне сообщения об открытии (закрытии) счета, об участии в российских и иностранных организациях, о создании (закрытии) на территории России обособленного подразделения и о реорганизации или ликвидации организации следует представлять налоговикам на новых бланках.

Они утверждены приказом ФНС от 21 апреля 2009 г. № ММ-7-6/252@ и размещены на сайте ведомства. Напомним, что обязанность подавать такие сведения закреплена за налогоплательщиками нормами статьи 23 Налогового кодекса. Ранее действовавшие формы, утвержденные приказом ФНС от 17 января 2008 г. № ММ-3-09/11@, теперь неактуальны.

"Золотой Рог".