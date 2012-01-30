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Налоговикам раскроют всё
Не исключено, что в самом ближайшем будущем банкиры будут информировать налоговиков даже о тех подробностях деловой жизни своих клиентов, которые раньше оставались "за кадром".
Такой не слишком веселый вывод напрашивается из постановления ВАС, вынесенного накануне по делу № АЗЗ-17492/2007. Итак, красноярская ИФНС запросила у местной кредитной организации в числе прочих документов ведомости банковского контроля и паспорта сделок одного из своих клиентов. Банкиры передали инспекторам лишь выписки по счету, раскрытие которых прямо предусмотрено Налоговым кодексом. Инспекторы, в свою очередь, за сокрытие информации привлекли банк к ответственности на основании пункта 1 статьи 129.1 НК. Судьи трех инстанций встали на сторону банка. Однако тройка судей ВАС в определении от 13 февраля 2009 г. № 16896/08 о передаче дела в Президиум поддержала налоговиков.
"Золотой Рог".
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