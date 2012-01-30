ГСМ извлекли из налогооблагаемого дохода физлиц

Денежные суммы, выданные под отчет водителям компании для заправки служебных автомобилей, не облагаются НДФЛ, даже если покупка ГСМ происходила во внерабочее время.

Соответственно, они также не включаются в базу по ЕСН и пенсионным взносам. Такой вывод сделал ФАС Московского округа в постановлении от 3 февраля 2009 г. № КА-А40/96-09.

"Золотой Рог".