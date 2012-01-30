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Внезапные осмотры - новое оружие в руках налоговиков
30 Января 2012, 18:13 | Дальний Восток
Перечень случаев, при которых допускается осмотр документов и предметов вне рамок выездной налоговой проверки, может расшириться.
В Госдуму поступил законопроект с поправками в статью 92 Налогового кодекса РФ, согласно которому осмотр возможен "по мере поступления сведений и информации о деятельности налогоплательщика". Главный аргумент автора проекта - эффективность проверок повысится. Мол, необходимость согласовывать осмотры отпадет, а значит, у налогоплательщика не будет возможности подготовиться к визиту и "сокрыть объекты налогообложения".
"Золотой Рог".
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