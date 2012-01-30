Внезапные осмотры - новое оружие в руках налоговиков

Перечень случаев, при которых допускается осмотр документов и предметов вне рамок выездной налоговой проверки, может расшириться.

В Госдуму поступил законопроект с поправками в статью 92 Налогового кодекса РФ, согласно которому осмотр возможен "по мере поступления сведений и информации о деятельности налогоплательщика". Главный аргумент автора проекта - эффективность проверок повысится. Мол, необходимость согласовывать осмотры отпадет, а значит, у налогоплательщика не будет возможности подготовиться к визиту и "сокрыть объекты налогообложения".

"Золотой Рог".