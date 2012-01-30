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Налоговики перетолковали толкование Конституционного суда
ФНС предостерегает предпринимателей от превратного толкования постановления Конституционного суда от 17 марта 2009 г. № 5-П по вопросу легитимности проведения инспекторами повторных выездных проверок при наличии вступившего в силу судебного решения, признающего результаты предыдущей ревизии неправомерными.
В информационном сообщении налогового ведомства, опубликованном накануне на его официальном сайте, подчеркивается, что КС признал неконституционным только "вынесение вышестоящим органом при проведении повторной выездной проверки решения, которое повлечет изменение прав и обязанностей налогоплательщика, определенных вступившим в силу судебным решением, принятым по спору по первоначальной ревизии". Однако этим утверждением полный запрет на проведение повторных контрольных мероприятий вовсе не вводится. Так что ставить под сомнение полномочия инспекций ФНС не стоит, отмечают налоговики, на своем сайте.
"Золотой Рог".
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