Налоговикам спустили "кассовый" регламент

Зарегистрировать кассовый аппарат налоговики обязаны в течение пяти дней, считая с даты представления заявителем необходимых документов.

Именно такой срок на проведение регистрации ККТ предусмотрен завизированным 23 апреля в Минюсте приказом Минфина от 10 марта 2009 г. № 19н об утверждении "Административного регламента исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по регистрации в установленном порядке контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации".

"Золотой Рог".