Транспортный налог могут повысить в два раза

Верхний предел ставки транспортного налога уже со следующего года может быть увеличен в два раза. Об этом сообщил директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Илья ТРУНИН.

В то же время главы регионов, возможно, получат право снижать минимальный размер тарифа в зависимости от состояния местных бюджетов. "Мы предложили расширить налоговую автономию региональных властей при установлении ставок транспортного налога", - цитирует слова руководителя департамента пресс-служба Минфина.

"Золотой Рог".