Налоги - 2010-2012: мало не покажется

Минфин завершил подготовку "Основных направлений налоговой политики на 2010-2012 годы", которые должны лечь в основу трехлетнего бюджета страны.

Документ предусматривает точечные изменения фискального законодательства и обходит стороной главную предстоящую налоговую новацию - реформу ЕСН.

В Минфине считают, что компенсировать бизнесу рост налоговой нагрузки по соцплатежам не следует, и заявляют, что по итогам реформы эти выплаты вообще перестанут быть сферой ответственности ведомства, сообщает "Коммерсант".

По словам главы налогового департамента Минфина Ильи ТРУНИНА, проект "Основных направлений..." на этой неделе будет обсужден с Минэкономики и Федеральной налоговой службой и на следующей неделе поступит на рассмотрение бюджетной комиссии правительства, которая должна утвердить документ до конца мая этого года. По словам господина Трунина, в документе "нет сенсаций". Все возможные налоговые меры борьбы с кризисом уже приняты (снижение ставки налога на прибыль, увеличение амортизационной премии, удвоение имущественного вычета и прочее), и теперь Минфин может предложить лишь меры "тонкой настройки" Налогового кодекса (НК). Ощутимого снижения фискального бремени в условиях бюджетного дефицита они не предусматривают.

Среди предлагаемого - ускорение возврата НДС для экспортеров, способных предоставить ФНС банковскую гарантию на сумму возмещения, и "разморозка" практически недействующих сейчас статей НК о налоговых отсрочках и рассрочках. С подачи Минэкономики Минфин предлагает разрешить компаниям списывать на расходы проценты по кредитам в большем, чем сейчас, размере - не полторы, а две ставки рефинансирования ЦБ. Также для воплощения пожеланий о создании регионального финансового центра Минфин согласился со снятием ограничений на освобождение от налога на прибыль дивидендов, уплачиваемых дочерними предприятиями своим материнским компаниям,- сейчас эта льгота доступна лишь очень крупным структурам. Физлицам ведомство готово предоставить освобождение от подоходного налога с продажи ценных бумаг, при условии, что размер проданного пакета не превысит 1 млн руб., а срок владения им составит не менее года.

Самому же значимому для бизнеса будущему изменению налогового законодательства - реформе ЕСН - в "Основных направлениях..." посвящена всего одна фраза: налог с 2010 года будет отменен. По словам Ильи Трунина, такая лаконичность объясняется тем, что новые страховые платежи налогами не являются, администрироваться будут Пенсионным фондом самостоятельно и поэтому из поля зрения Минфина выпадают. Не предусматривает ведомство и никаких мер компенсации роста налоговой нагрузки. "Вопросы компенсации за счет снижения других налогов не проработаны",- сказал глава департамента.

Кроме того, усилия финансистов будут сосредоточены на администрировании, дабы, с одной стороны, облегчить жизнь бизнесу, а с другой - снизить бюджетные риски от применения различных "уклонистских схем".

У бизнеса есть шанс дождаться изначально обещанной правительством компенсации. Глава Минэкономики Эльвира НАБИУЛЛИНА и помощник президента Аркадий ДВОРКОВИЧ предлагают провести ее за счет снижения НДС. Если эта новация появится в готовящемся сейчас бюджетном послании президента, проигнорировать ее Минфину будет достаточно сложно.

"Золотой Рог".