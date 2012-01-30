Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Налоги - 2010-2012: мало не покажется
Минфин завершил подготовку "Основных направлений налоговой политики на 2010-2012 годы", которые должны лечь в основу трехлетнего бюджета страны.
Документ предусматривает точечные изменения фискального законодательства и обходит стороной главную предстоящую налоговую новацию - реформу ЕСН.
В Минфине считают, что компенсировать бизнесу рост налоговой нагрузки по соцплатежам не следует, и заявляют, что по итогам реформы эти выплаты вообще перестанут быть сферой ответственности ведомства, сообщает "Коммерсант".
По словам главы налогового департамента Минфина Ильи ТРУНИНА, проект "Основных направлений..." на этой неделе будет обсужден с Минэкономики и Федеральной налоговой службой и на следующей неделе поступит на рассмотрение бюджетной комиссии правительства, которая должна утвердить документ до конца мая этого года. По словам господина Трунина, в документе "нет сенсаций". Все возможные налоговые меры борьбы с кризисом уже приняты (снижение ставки налога на прибыль, увеличение амортизационной премии, удвоение имущественного вычета и прочее), и теперь Минфин может предложить лишь меры "тонкой настройки" Налогового кодекса (НК). Ощутимого снижения фискального бремени в условиях бюджетного дефицита они не предусматривают.
Среди предлагаемого - ускорение возврата НДС для экспортеров, способных предоставить ФНС банковскую гарантию на сумму возмещения, и "разморозка" практически недействующих сейчас статей НК о налоговых отсрочках и рассрочках. С подачи Минэкономики Минфин предлагает разрешить компаниям списывать на расходы проценты по кредитам в большем, чем сейчас, размере - не полторы, а две ставки рефинансирования ЦБ. Также для воплощения пожеланий о создании регионального финансового центра Минфин согласился со снятием ограничений на освобождение от налога на прибыль дивидендов, уплачиваемых дочерними предприятиями своим материнским компаниям,- сейчас эта льгота доступна лишь очень крупным структурам. Физлицам ведомство готово предоставить освобождение от подоходного налога с продажи ценных бумаг, при условии, что размер проданного пакета не превысит 1 млн руб., а срок владения им составит не менее года.
Самому же значимому для бизнеса будущему изменению налогового законодательства - реформе ЕСН - в "Основных направлениях..." посвящена всего одна фраза: налог с 2010 года будет отменен. По словам Ильи Трунина, такая лаконичность объясняется тем, что новые страховые платежи налогами не являются, администрироваться будут Пенсионным фондом самостоятельно и поэтому из поля зрения Минфина выпадают. Не предусматривает ведомство и никаких мер компенсации роста налоговой нагрузки. "Вопросы компенсации за счет снижения других налогов не проработаны",- сказал глава департамента.
Кроме того, усилия финансистов будут сосредоточены на администрировании, дабы, с одной стороны, облегчить жизнь бизнесу, а с другой - снизить бюджетные риски от применения различных "уклонистских схем".
У бизнеса есть шанс дождаться изначально обещанной правительством компенсации. Глава Минэкономики Эльвира НАБИУЛЛИНА и помощник президента Аркадий ДВОРКОВИЧ предлагают провести ее за счет снижения НДС. Если эта новация появится в готовящемся сейчас бюджетном послании президента, проигнорировать ее Минфину будет достаточно сложно.
"Золотой Рог".
Новости тематики
- Гостиничный бизнес на Дальнем Востоке получит "налоговые каникулы"
- Минвостокразвития РФ предложило ввести единый налог для резидентов Свободного порта
- На Камчатке стартовала декларационная кампания по доходам, полученным в 2014 году
- В Камчатском крае уменьшилось количество жалоб налогоплательщиков
- Приморский бизнес-омбудсмен услышала слова благодарности от Президента России
- Дальневосточный Сбербанк выдал ОАО "Тернейлес" банковскую гарантию на 100 млн рублей
- Минэкономразвития отказало турбизнесу на Дальнем Востоке в налоговых льготах
- Предпринимателям Приморья могут увеличить налог на имущество
- Индивидуальные предприниматели смогут сэкономят десятки тысяч рублей при покупке налогового патента
- Директор одного из дальневосточных морских портов получил срок
Новости раздела
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Сбербанк уполномочен профинансировать
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
- Кадры для промышленности
- На Чукотке намерены производить уникальный для региона продукт
- Летчиков просят подвинуться
- На Камчатке вырос объём производства мясной и молочной продукции
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа