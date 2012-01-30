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ФНС не удалось устроить налоговую революцию
30 Января 2012, 18:14 | Дальний Восток
Предприниматели могут перевести дыхание: "антикризисные" предложения ФНС, увеличивающие налоговую нагрузку и ужесточающие администрирование сбора платежей, не будут приняты в этом году.
Об этом сообщил накануне первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ. "Новые инициативы Федеральной налоговой службы в этот бюджет, который уже одобрен в первом чтении, не войдут", - подчеркнул он. При этом Шувалов пообещал провести в ближайшее после принятия бюджета время новую публичную дискуссию по налогам, сообщают информагентства.
"Золотой Рог".
Автор: По материалам информагентств
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