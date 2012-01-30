В Налоговом кодексе обнаружена выгодная "дыра"

Налоговики не могут оштрафовать компанию за непредставление декларации, если, невзирая на обязанность отчитываться исключительно в электронном виде, она направит в инспекцию отчетность по почте на бумажном носителе.

При соблюдении сроков, установленных налоговым законодательством, никаких оснований для привлечения организации к ответственности по статье 119 Налогового кодекса нет. К такому выводу пришел накануне Президиум ВАС, рассмотрев дело № А12-15036/07-С65.

"Золотой Рог".