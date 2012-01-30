Чеченская налоговая инициатива

Власти Чеченской Республики намерены предложить Правительству РФ предоставить регионам возможность снижать с 6 до 2 процентов ставку налога для компаний на УСН с объектом налогообложения "доходы".

Главный аргумент: поправки в главу 26.2 Налогового кодекса поставили компании в неравное положение: для тех, кто платит налог с "доходов минус расходы", с 1 января 2009 года регионы могут урезать ставку с 15 до 5 процентов. А для компаний с объектом налогообложения "доходы" она осталась неизменной - 6 процентов. Примечательно, что инициатива "налоговой справедливости" исходит от республиканского УФНС.

"Золотой Рог".