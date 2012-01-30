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Налоги можно платить через терминалы
Похоже, дискуссия по поводу законности приема платежей через терминалы закончена. Госдума накануне приняла в третьем, решающем, чтении пакет законопроектов, которые регулируют данный вид деятельности.
Положения одобренных документов, в частности, предусматривают, что с помощью "железного кассира", который в обязательном порядке должен выдавать клиенту кассовый чек установленного образца, можно будет провести любые платежи, включая штрафы, налоги и пени. Рядом с каждым терминалом предписывается вывешивать справочную информацию о его работе и условиях осуществления расчетов. Кроме того, закреплено, что как только человек получил чек о внесении денежных средств в терминал, его обязательства по оплате товара (работ, услуг) считаются исполненными независимо от того, дошла ли сумма до конечного адресата. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2010 года.
"Золотой Рог".
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