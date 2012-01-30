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Налоговики теряют натуральный доход

30 Января 2012, 18:14 | Дальний Восток

Со стоимости обучения сотрудников не нужно удерживать НДФЛ, если своего рода "ликбез" проводился непосредственно по распоряжению работодателя. Такой вывод следует из постановления ФАС Центрального округа от 16 февраля 2009 г. по делу № А54-1345/2008-С8.

В рассматриваемом деле, ко всему прочему, из актов приема-передачи выполненных работ, которые компания представила на обозрение служителям Фемиды, следует, что расчеты с организатором образовательных семинаров проводились целиком, то есть без разбивки по персоналиям. Следовательно, в данном случае даже невозможно определить размер "натурального" дохода, который, по мнению налоговиков, получил каждый участник мероприятия.

"Золотой Рог".

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