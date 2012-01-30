Налоговые каникулы обрели "микроформат"

Микропредприятия (с численностью работников до 15 человек) вскоре смогут рассчитывать на своего рода каникулы как от уплаты налогов, так и от визитов представителей контролирующих структур.

О такой возможности накануне сообщил директор департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития Андрей ШАРОВ.

На пресс-конференции, посвященной проблемам малого бизнеса, он призвал власти на период кризиса "забыть о микрокомпаниях" - и с точки зрения налогов, и с точки зрения проверок. Шаров сообщил также, что в настоящее время Минэкономразвития ведет консультации с представителями малого бизнеса и экспертами по вопросам снижения налоговой нагрузки. Как только будет выработана единая позиция, предложения сразу же поступят в правительство.

Кроме того, представитель МЭР отметил, что в текущем году одним из главных направлений поддержки малого бизнеса станет предоставление грантов начинающим компаниям. По его словам, получить финпомощь по программе, которая будет осуществляться в 58 регионах, смогут порядка 10 тысяч "стартующих" фирм, сообщает Buhnews.Ru.

"Золотой Рог".